John Wick 5, è ufficiale: Keanu Reeves ci sarà! In arrivo anche un prequel animato e uno spin-off

News Cinema

Keanu Reeves è ufficialmente pronto a tornare per John Wick 5! Il panel di Lionsgate al CinemaCon ha svelato i suoi piani per il franchise d'azione, confermando un film prequel animato e uno spin-off sul personaggio di Donnie Yen, Caine.

Al CinemaCon 2025, Lionsgate si è sbottonata sui piani per John Wick 5 e ha confermato che Keanu Reeves non solo riprenderà il suo ruolo nel sequel, ma darà anche la voce al personaggio in un film prequel animato appena annunciato. I fan del franchise non hanno mai smesso di sperare in un comeback del loro idolo, ma l'eventualità sembrava ormai decisamente improbabile. Con un inaspettato colpo di coda, invece, l'amatissimo attore vestirà ancora una volta i panni del feroce assassino. Non è tutto: è in arrivo anche uno spin-off su Caine, il personaggio interpretato da Donnie Yen.

La rivelazione più importante è che Reeves sarà il protagonista di un quinto capitolo della serie principale e unirà ancora una volta le forze con il regista Chad Stahelski. Lionsgate non ha condiviso alcun dettaglio sulla trama di John Wick 5, né si sa quando il film entrerà ufficialmente in produzione. Dopo il film originale del 2014, Reeves ha recitato nei sequel del 2017, 2019 e 2023. L' universo di John Wick si è espanso con la serie The Continental ed è in lavorazione anche la serie John Wick: Under the High Table.

il coinvolgimento di Reeves in John Wick 5 era stato incerto fino ad ora. A marzo, l'attore era stato piuttosto schietto su un possibile ritorno al franchise, ricordando che il personaggio è morto in John Wick 4, concludendo apparentemente la storia. Aveva anche sottolineato che l'impegno fisico richiesto dal ruolo stesse iniziando a diventare troppo per lui. Ad ogni modo, prima che in John Wick 5, Reeves apparirà in un cameo nello spin-off Ballerina, in arrivo il 12 giugno 2025, che vede Ana de Armas nel ruolo di Eve Macarro. Il film è ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4.

John Wick, in arrivo un film prequel animato: Keanu Reeves è coinvolto?

Durante la presentazione, Lionsgate ha annunciato un film d'animazione prequel di John Wick, diretto da Shannon Tindle, in cui Keanu Reeves presterà la voce al personaggio. Sarà ambientato prima del film originale e seguirà Wick mentre "completa l'Impossible Task, ovvero uccidere tutti i suoi rivali in una notte, per liberarsi dai suoi obblighi verso la Grande Tavola e guadagnarsi il diritto di stare con l'amore della sua vita, Helen".

La sceneggiatura è di Vanessa Taylor, ma non è chiaro a che punto sia il progetto, sebbene l'intero team creativo sembra avere una visione piuttosto chiara. Il prequel animato di John Wick non ha ancora un titolo e avrà uno stile vicino agli anime giapponesi. Questo non significa che il tono e il contenuto cambino. La Lionsgate ha assicurato agli spettatori che il prequel sarà comunque pensato per gli adulti e sarà cruento e violento come qualsiasi avventura di John Wick.

"Sia nell'animazione che nel mondo di John Wick , le possibilità sono infinite - ha affermato Adam Fogelson, dirigente della Lionsgate - E non c'è storia di John Wick che i fan stiano chiedendo a gran voce più di Impossible Task. L'interpretazione di Shannon di quella storia è incredibile e siamo più che emozionati di vedere cosa John Wick può fare nell'animazione".

Quanto allo spin-off di John Wick 4 dedicato a Caine, personaggio introdotto nel film del 2022, sarà "un action kung fu moderno ambientato nel mondo di John Wick". Donnie Yen sarà protagonista e regista. Un nome illustre firma la sceneggiatura, ovvero Mattson Tomlin: autore di The Batman 2, Terminator: Zero e BRZKRK, l'atteso film tratto dall'omonimo fumetto di Keeanu Reeves.