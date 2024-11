John Wick compie 10 anni, Keanu Reeves e Ian McShane celebrano l'anniversario del franchise [VIDEO]

News Cinema

Keanu Reeves e Ian McShane si sono riuniti con il regista Chad Stahelski per celebrare il decimo anniversario di John Wick. Durante l'evento speciale, tenutosi a Los Angeles, i divi hanno condiviso alcuni divertenti ricordi dal set del primo capitolo del franchise miliardario.

Domenica 3 novembre, in occasione di una proiezione speciale per il decimo anniversario di John Wick, i protagonisti Keanu Reeves e Ian McShane hanno preso parte ad una tavola rotonda all'AMC Century City di Los Angeles. Al loro fianco, il co-regista Chad Stahelski (che ha diretto il cult del 2014 insieme a David Leitch) e la produttrice Erica Lee. Il moderatore Grae Drake ha chiesto al protagonista quanto si fosse spinto oltre per interpretare l'iconico killer del franchise, che affronta la mafia russa per vendicare la morte del suo cane.

Reeves ha ammesso che l'esperienza sul set di John Wick è stata un dono per lui, così come la possibilità di avvalersi di validi insegnanti e punti di riferimento. Tuttavia, talvolta, cimentarsi personalmente negli stunt gli ha causato qualche problemino allo stomaco. "Ho lavorato con così tanti attori, attrici e stuntman di talento - ha aggiunto - nel senso che è una danza, una collaborazione e una cooperazione. Quindi ci sono un paio di volte in cui vomiti o altro, ma è questo che lo rende bello!"

Ian McShane ha confermato ed elogiato la tenacia dell'attore, sempre disponibile a fare quel passo in più affinché tutto sia perfetto. "Lui spinge sempre oltre i limiti. Quindi, quando i tuoi attori principali dicono: 'Vorremmo fare un altro ciak', e fuori piove per il settimo giorno di fila… e tu sei lì, in piedi. E dici: 'Beh, Keanu lo sta facendo. Eccoci qui'." Keanu ha dato prova di resilienza e abnegazione anche recentemente, sul set di Good Fortune. Durante le riprese del film di Aziz Ansari, Reeves si èfatto male al ginocchio scivolando su un tappeto all'interno della sua roulotte. Ciononostante ha continuato a girare, con tanto di stampelle.

Il successo di John Wick ha spianato la strada a tre sequel: una saga che, complessivamente, ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari a livello globale. A rendere celebri i film sono anche le numerose e coinvolgenti scene d'azione, tra cui una, celebre, in cui il personaggio di Reeves infila una matita appuntita nell'occhio e nell'orecchio di un nemico. "Nessuno ha mai più guardato una matita nello stesso modo" ha commentato il moderatore. Il divo, prontamente, ha replicato: "Non dovresti. Perché funzionano!"

John Wick: qual è il futuro del franchise?

Con uno spin-off in arrivo a giugno 2025, Ballerina, e un quinto capitolo in fase di sviluppo, l'universo cinematografico di John Wick è tutt'ora in espansione. Ballerina, diretto da Len Wiseman, vede protagonista Ana de Armas ed è ambientato tra il terzo e il quarto film del franchise. Racconterà la vendetta di Rooney contro i sicari che hanno distrutto la sua famiglia. Secondo le indiscrezioni di The Wrap, Chad Stahelski sarebbe intervenuto per rigirare gran parte del film, perché la Lionsgate non sarebbe soddisfatta della prima versione. Non a caso, Stahelski è ora accreditato ufficialmente come co-regista.

Il cast di Ballerina include Gabriel Byrne, Norman Reedus e Catalina Sandino Moreno, accanto a volti noti del franchise quali, ovviamente, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Ian McShane e Lance Reddick (scomparso nel marzo 2023). Nessun dettaglio, per il momento, è noto su John Wick 5.

Recentemente, intervistata da Business Insider, Eva Longoria ha confermato di aver letteralmente salvato John Wick dal collasso. Chad Stahelski e David Leitch, allora esordienti, hanno rischiato di vedere la loro creatura cancellata per seri problemi legati al budget (il finanziamento è saltato proprio quando stavano per iniziare le riprese). L'intervento della star di Desperate Housewives è stato provvidenziale! L'attrice ha contribuito con un investimento di 6 milioni di dollari e di essere arrabbiata con se stessa per non essere rimasta coinvolta nei sequel.

Un agente, e non era nemmeno il mio agente, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Hai soldi, dovresti mettere i tuoi soldi qui.' E io non sapevo nemmeno come si faceva un film. [...] Quello che mi fa incazzare è che non ero in contatto con il resto di loro. È stata una cosa una tantum. Ma quello è stato il mio unico errore, non essere legata a tutti i film.