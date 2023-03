John Wick 4, miglior debutto per la saga, è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Keanu Reeves e il suo John Wick 4 hanno vita facile nel conquistare all'uscita la vetta del botteghino italiano del weekend, ma Pierfrancesco Favino resiste in seconda posizione con L'ultima notte di Amore.

John Wick 4 con Keanu Reeves è il miglior debutto della saga, sia in Italia sia negli Usa: al suo esordio nel boxoffice italiano del weekend ha infatti registrato 2.094.000 euro, più del 1.538.000 di John Wick 3 nel 2019 e assai di più di John Wick 2, che nel 2017 partì addirittura al terzo posto con 766.000. Il film di Chad Stahelski ha comunque confermato le rosee previsioni anche negli States, con una partenza da ben 73.500.000 dollari, del 29% più alta di quella del terzo atto. Nel mondo il film viaggia sui 137.525.000 dollari (per un budget di 100, ancora lontano dall'essere recuperato, ma non ci saranno problemi, con questa partenza!).

Resiste in seconda posizione un altro noir, ben diverso e più realistico: L'ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino incassa altri 441.400 euro, e sono ormai quasi 390.000 spettatori ad aver visto al cinema questa ultima notte di un poliziotto, un ultimo turno che ne mette in discussione i valori. L'incasso totale è di 2.564.800, che confermano il film di Andrea Di Stefano come uno dei successi migliori della produzione nazionale nelle ultime settimane.

Scivola dal primo al terzo posto Shazam! Furia degli Dei: purtroppo il cinecomic DC con Zachary Levi sta faticando moltissimo al botteghino mondiale, più del previsto. Con 385.500 euro raggiunge il totale italiano di 1.376.000, ma è la cifra globale di 102.406.800 dollari a preoccupare. La sua realizzazione è infatti costata sui 120 e il superamento dei 200 a questo punto sembra molto in salita. Non che il primo Shazam! avesse registrato numeri marveliani, però i suoi 368 milioni appaiono a questo ritmo difficilmente raggiungibili dal suo seguito.