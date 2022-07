John Wick 4: la prima foto ufficiale del ritorno di Keanu Reeves nella saga action

News Cinema

Uscirà al cinema nel marzo del 2023 il quarto capitolo della saga di John Wick di cui possiamo vedere ora la prima foto ufficiale.

La casa di produzione e distribuzione americana Lionsgate Films ha diffuso sui propri canali social la prima foto ufficiale di John Wick 4, nuovo capitolo di una delle più amate saghe di cinema action, soprattutto grazie al suo carismatico e atletico protagonista Keanu Reeves e al regista Chad Stahelski che ha confezionato questa serie di film votata a ricreare il massimo realismo possibile. Chi ha partecipato al CinemaCon di Las Vegas lo scorso marzo ha avuto modo di vedere anche un trailer del film, fino ad oggi però non diffuso ufficialmente.

Del cast di John Wick 4 fanno parte anche Laurence Fishburne, Ian McShane, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Shamier Anderson e Lance Reddick. Non si sa ancora nulla della trama, ma la storia andrà ulteriormente ad approfondire il codice d'onore che lega gli assassini della saga, come se ci fosse una religiosità nel mestiere che svolgono. Nella prima foto, ripresa da Leone Film Group e 01 Distribution, rispettivamente società detentrice dei diritti e società distributrice per l'Italia, Keanu Reeves/John Wick sembra si trovi a una sorta di altare. John Wick 4 uscirà al cinema il 23 marzo 2023.