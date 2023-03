John Wick 4, Keanu Reeves: "Siamo vicini alla fine", una scena in italiano

News Cinema

In una clip in italiano di John Wick 4, Keanu Reeves incontra Laurence Fishburne e Ian McShane ed è... "benvenuto nella resistenza".

John Wick 4 con Keanu Reeves è nei cinema italiani ed è arrivato in un'atmosfera di grande attesa, per quest' "uno contro tutti" allestito con spirito epico dal regista Chad Stahelski: possiamo mostrarvi una clip in italiano dove John si fa aiutare dai pochi amici rimasti, entrando nella "resistance", previo appuntamento in una metropolitana che non può non richiamare alla mente atmosfere matrixiane...



John Wick 4: Una Clip Italiana Ufficiale del Film con Keanu Reeves "Bonjour, Monsieur Wick" - HD

John Wick 4, John è solo contro tutti