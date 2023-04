John Wick 4 e Dungeons & Dragons si contendono il boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Battaglia al photo finish tra John Wick 4 e Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, che al botteghino italiano si accontenta di un secondo posto, ma vince negli Usa. Terzo è Il ritorno di Casanova.

Al boxoffice italiano del weekend c'è stata una battaglia serrata al photo finish tra John Wick 4, alla sua seconda settimana di programmazione, e il nuovo arrivato Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, appena uscito sugli schermi nostrani e in tutto il mondo. Da noi il quarto capitolo della saga action-noir con Keanu Reeves ha mantenuto il primo posto con 1.052.000 euro (per un totale di 3.763.000). Il fantasy scanzonato con Chris Pine, tratto dal mitico gioco di ruolo quasi-cinquantenne, ha ottenuto un secondo posto con 999.000 euro sui quattro giorni (sui cinque però ha raggiunto il 1.116.000). Negli USA ha tuttavia scalzato il rivale, portando a casa 38.500.000 di dollari, in linea con le aspettative.

La situazione sembra rosea per entrambi i lungometraggi: costato sui 100 milioni di dollari, John Wick 4 ne ha già raccolti quasi 245 in tutto il mondo, mentre Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, per un budget sui 150, è appena partito con 71.500.000 di introiti mondiali.