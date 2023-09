John Waters: Hollywood celebra il Pope of Trash con una stella sul Walk of Fame e una mostra

News Cinema

Il regista John Waters, una delle voci più originali e trasgressive del cinema indie, riceve una consacrazione da Hollywood per la sua carriera. E giustamente.

Per chi ha sempre amato la sua figura trasgressiva ed elegante e il suo cinema trash, "schifoso", ma pieno di cuore e amore per la vecchia Hollywood, non può che far piacere l'attenzione che la sua città d'elezione sta riservando a John Waters, il cosiddetto Pope of Trash (definizione creata per lui dallo scrittore William Burroughs). Il 18 settembre il regista e scrittore (e all'occorrenza anche attore) ha ricevuto la sua stella sul Walk of Fame, accompagnato dagli amici e "complici" Mink Stole, Greg Norman e Ricky Lake, in una festosa cerimonia in diretta e il museo dell'Academy Motion Pictures ha inaugurato una mostra di oggetti, costumi e documenti dei suoi film intitolata ovviamente "John Waters: The Pope of Trash". Ciliegina sulla torta, un inviato del prestigioso The Guardian britannico è volato a Los Angeles per dedicargli un lungo articolo. Lui, col suo solito garbo e l'ironia che lo contraddistingue, se n'è goduto ogni momento. Può sembrare un bizzarro corto circuito quello tra il regista che in un film proclamava "A morte Hollywood" e la città delle illusioni, ma John Waters è cresciuto col cinema degli anni d'oro di Tinseltown, quella dei grandi musical, Il Mago di Oz, la rivalità tra Bette Davis e Joan Crawford (lo ricordiamo nella serie Feud a loro dedicata) e di cui è appassionato conoscitore, e in questi giorni Hollywood sta ricambiando tutto l'amore che lui le ha sempre dichiarato, sia pure a modo suo mettendola spesso alla berlina.

Dopo i suoi primi film estremamente trasgressivi, da Mondo Trasho del 1969, vera e propria dichiarazione programmatica, alle sue opere con Divine, i mitici Multiple Maniacs, Pink Flamingoes (sì, quello in cui Divine mangia la cacca del cane), Female Trouble e Polyester (il film in "Odorama"), ad Hairspray - Grasso è bello, Cry Baby con un giovane Johnny Depp e La signora Ammazzatutti con Kathleen Turner, Waters ha giocato in un interscambio continuo basso/alto, straccione/glamour, col cinema e con l'immagine femminile. Elegantissimo, omosessuale dichiarato, quest'uomo raffinato e capace di sguazzare nel torbido ha sempre affascinato non solo i fan, ma anche chi, in teoria, avrebbe dovuto tenerlo alla larga. Eppure Hollywood lo ha compreso e oggi lo celebra. John Waters ha 77 anni e tre anni fa è stato protagonista di un incontro intimo col pubblico (erano i primi tempi della pandemia) alla Festa del cinema di Roma, dimostrando tutta la sua arguzia e simpatia. La sua stella sul Walk of Fame, la numero 2763, lo trova in buona compagnia, visto che si trova vicino a quelle del cowboy Gene Autry e del grande scrittore Ray Bradbury.

Di sé, oggi Waters dice "sono così rispettabile che mi viene da vomitare", non dirige un film da 15 anni ma in compenso ha scritto dei libri di successo. Al Guardian, riguardo alla mostra, ha dichiarato: "Sì, è una follia. Ma una fantastica follia. Essere qui all'Academy mi ricorda l'inizio della mia carriera, quando l'unico luogo in cui facevo vedere i miei film erano le chiese. E' la stessa ironia, la stessa sorpresa per la gente". Il direttore del museo dell'Academy, del resto, è di Baltimora e come i curatori della mostra ama da sempre i film di John Waters. Nel catalogo della mostra, che comprende oltre 400 oggetti e video inediti che documentano il percorso bizzarro di un regista (che davvero proiettava i suoi film estremi nelle chiese, perché erano più economiche da affittare), che tanto ama la gente ai margini, i cosiddetti misftis, lWaters ha scritto: "Eccomi qui. Nello stesso edificio dello Shirley Temple Education Studio. Blasfemia? Miracolo? Spero entrambi". La mostra - qua trovate foto e modalità di accesso: https://www.academymuseum.org/en/programs/series/john-waters-pope-of-trash) è aperta dal 17 settembre al 28 ottobre. Se avete in programma un viaggio a Los Angeles, vi consigliamo di visitarla anche se non conoscete il protagonista: di certo resterete sorpresi.