John Lennon: il film biografico post-Beatles presto al via? Le voci sul casting e sul regista

News Cinema

Si torna a parlare dopo anni del film sulla storia di John Lennon nel suo periodo post-Beatles, che sarebbe a buon punto. Ecco le ultime novità.

Dal 2018 non si avevano più notizie del film biografico su John Lennon, incentrato soprattutto sulla sua storia con Yoko Ono, dopo che la regia, all'epoca, era stata affidata al compianto Jean-Marc Vallée. Oggi, però, si torna a parlarne, sia pure in forma non ufficiale. A farlo è World of Reel, che annuncia il probabile nuovo regista e che si sarebbe aperto il casting dell'attore che avrà l'onore (e soprattutto l'onere) di interpretare il leggendario cantante, compositore e fondatore dei Beatles, la cui vita è stata brutalmente stroncata dal folle Mark David Chapman a soli 40 anni. Vediamo cosa dice la testata in proposito.

Aperto il casting per John Lennon nel film biografico

Dal momento che nessuna di queste notizie è stata ufficialmente confermata, giustamente World of Reel parla di "voci". Sembra che a dirigere il film biografico sarà il regista Craig Gillespie, se c'è da fidarsi. Il redattore scrive di essere venuto a conoscenza del casting per un "attore bianco tra i 30 e i 35 anni, che sappia cantare, abbia una discreta esperienza come chitarrista e sia a suo agio con la nudità". Del film si parla di nuovo da mesi e sembra che potrebbe entrare in produzione una volta terminato lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori. Come nel vecchio e ormai archiviato progetto, la storia si incentrerà subito dopo lo scioglimento dei Beatles, sulla carriera da solista di Lennon e il suo rapporto con Yoko Ono, che è consulente e produttrice del progetto, proprio con Gillespie. Questo al momento quanto è dato sapere, qua sotto trovate la vecchia notizia in merito. Su questo genere di film biografici restiamo scettici, vista la difficoltà di trovare attori abbastanza carismatici da rendere giustizia a figure leggendarie: i fan dei Beatles e di John Lennon hanno già abbastanza film e documentari di valore da vedere, ma questo è un parere strettamente personale. Forse è l'ultimo tributo di Yoko al suo grande amore.

(nella foto, di Eric Koch, da Wikimedia Commons, John e Yoko nel loro celebre bed-in di protesta contro la guerra ad Amsterdam, 25 marzo 1969)