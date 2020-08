John Landis, 70 anni e cinque film di culto in streaming

News Cinema

Abbiamo scelto cinque titoli in streaming per festeggiare il compleanno del più iconoclasta dei registi americani.

Anche se la sua vena artistica si è oggettivamente espressa nell’arco di pochi anni - potremmo dire dalla fine degli anni ‘70 a quella del decennio successivo - John Landis rimane uno dei grandi cineasti del nostro tempo. I suoi capolavori hanno portato al cinema americano contemporaneo una vena iconoclasta prima sconosciuta, capace di garantire divertimento e al tempo stesso una visione del mondo personale, precisa, capace di mettere in discussione lo status quo di una società votata all’individualismo. Eccovi dunque i cinque film in streaming che abbiamo scelto del grande John Landis. Se non ne avete visto qualcuno, non perdete tempo e correte a recuperare!

The Blues Brothers (1980)

The Blues Brothers: trailer 30mo anniversario

Difficile aggiungere qualcosa di originale su quanto detto o scritto su questo capolavoro. The Blues Brothers rappresenta la fusione perfetta di follia creativa e precisione della narrazione: difficilmente potrete trovare una storia talmente basilare e infarcita di nonsense da funzionare come un meccanismo a orologeria. Eppure il film ci riesce, metaforicamente cavalcato dai due pionieri John Belushi e Dan Aykroyd. Canzoni leggendarie, cast di supporto incredibile, scene da comicità surreale a ripetizione. Che altro dire? LA BANDAAAA!!! Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Un lupo mannaro americano a Londra (1981)

Uno dei film più terrificanti della storia del cinema è nel profondo una commedia di costume, e solo John Landis poteva riuscire nell’intento di fondere talmente in profondità queste due anime antitetiche. Un lupo mannaro americano a Londra terrorizza in una scena e sbeffeggia l’arcaica struttura sociale inglese con sulfurea perfidia. E se siete convinti che gli effetti speciali in digitale abbiamo aumentato la potenza espressiva del cinema fantastico, basta la prima scena di trasformazione di David per farvi ricredere. Ancora oggi un horror come nessun altro dopo di esso. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.







Una poltrona per due (1983)

Una Poltrona per Due: Il Trailer originale del Film

Il film probabilmente più politico di John Landis, una critica feroce del mondo della finanza e degli squali che lo dominano infischiandosene delle persone, schiacciabili dalla volontà assoluta di guadagnare. Dan Aykroyd è superbo, Eddie Murphy una forza della natura e Jamie Lee Curtis affascinante come non mai. Una satira sociale corrosiva, dal ritmo incalzante e piena di attori di contorno impagabili come Ralph Bellamy, Don Ameche e Denholm Elliott. Una poltrona per due è semplicemente una delle migliori commedie degli anni ‘80. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Una Poltrona per Due: quello che non sapete della commedia in onda ogni Natale di cui pensate di sapere tutto Leggi anche







Tutto in una notte (1985)

L’incursione nel noir di Landis non poteva che nascere da un’idea di partenza surreale, quella di un protagonista cornuto che si ficca in un intrigo spionistico internazionale solo perché soffre d’insonnia. Tutto in una notte è un vero gioiello di genere, sorretto dalla prova composta e vagamente sorniona di un grande Jeff Goldblum. Accanto a lui Michelle Pfeiffer in forma smagliante. Uno dei film meno celebrato dell’epoca d’oro di Landis ma una perla nascosta da amare incondizionatamente. A suo modo un film frizzante. Disponibile su Rakuten TV ,Apple Itunes.

Il principe cerca moglie (1988)

L’ultimo vero successo commerciale di John Landis è una satira dell’”American way of life” costruita addosso a uno scoppiettante Eddie Murphy che interpreta nel film svariati ruoli. Il principe cerca moglie non si avvicina nemmeno da lontano ai migliori film del cineasta ma rimane uno spettacolo godibilissimo, brioso nelle interpretazioni istrioniche e con una prima parte piena di trovate comiche. La benzina artistica stava già finendo per il grande John, ma ne rimaneva più che abbastanza per un’ultima, divertita corsa...Disponibile su Rakuten TV,Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Non abbiamo inserito nella cinquina il primo grande successo di John Landis, il cult-movie del 1978 Animal House. Tra i suoi film maggiormente famosi è probabilmente quello che risente dell’usura del tempo e dei cambiamenti sociali avvenuti in questi decenni. Una visione non preconcetta garantisce comunque un degno divertimento. A voi la scelta.