Joe Locke ha introdotto il suo Wiccan nel MCU con Agatha All Along e, secondo recenti dichiarazioni, sarebbe impegnato sul set di un nuovo film Marvel.

Joe Locke potrebbe apparire molto presto sul grande schermo Marvel. Il suo debutto risale ad Agatha All Along, lo spin-off sequel di WandaVision concentratosi soprattutto sulle disavventure di Agatha Harkness, la strega penalizzata dallo scontro con Scarlet Witch e per questo privata dei suoi poteri che s’incammina lungo la Strada delle Streghe per riacquisirli. Ma Agatha non ha realizzato tutto questo da sola, anzi, ha iniziato la sua avventura proprio per merito di un giovane senza nome che si è rivelato poi essere Billy Maximoff. Ma quando rivedremo il figlio di Scarlet Witch in azione?

Joe Locke impegnato sul set di un film Marvel dopo Agatha All Along?

Non molto tempo fa Joe Locke, star di Heartstopper, aveva spiegato di aver firmato un contratto a vita con i Marvel Studios che di conseguenza avrebbe permesso all’universo Marvel di riportare il suo personaggio sullo schermo ad ogni occasione ritenuta opportuna. Dopo quanto accaduto in Agatha All Along, il pubblico si è spesso chiesto cosa ne sarebbe stato di Wiccan, la cui missione principale è quella di ritrovare suo fratello gemello Tommy, possibilmente con l’aiuto di Agatha diventata un fantasma. Il destino di Wiccan non è stato chiarito ma, secondo quanto emerso di recente, pare che il personaggio in questione sia attualmente impegnato sul set di un film Marvel. In una recente diretta TikTok, Steven Sater (vincitore di un Tony Award) ha offerto un aggiornamento promettente su Joe Locke. L’attore è impegnato con la realizzazione di un film conclusivo di Heartstopper ma, secondo Sater, è stato coinvolto anche in un altro progetto Marvel. Ecco quanto ha dichiarato, come riportato da Screen Rant:

Non l'ho visto, non l'ho contattato. So che sta girando un film Marvel e sta facendo Heartstopper, quindi è stato frenetico, e i miei amici stanno producendo lo spettacolo che sta per mettere in scena nel West End, quindi so quanto sia frenetico il suo programma, quindi l'ho lasciato stare.

Ma a quale film si riferisce? Joe Locke potrebbe apparire in Avengers: Doomsday, essendo l’unico progetto noto al momento per aver avviato le riprese nel MCU? Possibile, considerato il cast ricchissimo. Ma è anche vero che questa estate dovrebbero partire anche le riprese di Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland.