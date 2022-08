Joe Keery di Stranger Things in arrivo in Italia: l'attore entra nel cast di Finalmente l'alba di Saverio Costanzo

News Cinema

Da Stranger Things a Finalmente l'alba. L'attore che interpreta Steve Harrington sarà diretto da Saverio Costanzo in queste settimane a Roma.

Proprio lui, il miglior babysitter del mondo delle serie televisive, sarà in Italia per girare un film. Joe Keery, alias Steve Harrington nelle quattro stagioni di Stranger Things, è entrato nel cast del nuovo film scritto e diretto da Saverio Costanzo. Intitolato Finalmente l'alba, il lungometraggio è la quinta regia cinematografica per Costanzo dopo Private (2004), In memoria di me (2007), La solitudine dei numeri primi (2010) e Hungry Hearts (2014). Dopo un periodo di circa otto anni in cui si è dedicato alle serie In Treament e L'amica geniale, il regista ritorna dunque a raccontare una storia per il cinema di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Finalmente l'alba è da pochi giorni in fase di riprese in diverse location di Roma. Sono previste dieci settimane di lavorazione sul set, sul quale comparirà anche Joe Keery, stando a quanto rivela il magazine americano Deadline. Non si conosce il ruolo che dovrà interpretare, né se sarà principale o secondario, e di conseguenza non è possibile ipotizzare il tempo di permanza dell'attore nella capitale.

Joe Keery raggiungerà sul set nientemeno che l'inossidabile Willem Dafoe e la britannica Lily James, che è stata recentemente candidata all'Emmy Award per la sua sorprendente trasformazione in Pamela Anderson nella serie Pam & Tommy. Completano il cast fino ad ora l'americana Rachel Sennott e l'italiana Rebecca Antonaci, qui al suo esordio in un film per il cinema.

Sempre riguardo ai film, l'ultimo in cui abbiamo visto Joe Keery è Free Guy - Eroe per gioco, il prossimo sarà la commedia sentimentale Marmalade.