Joaquin Phoenix scelto per Napoleon grazie a Joker

A quanto pare Ridley Scott ha scelto Joaquin Phoenix per interpretare Napoleone dopo aver visto Joker. Ma è stata anche una rimpatriata, dopo l'epocale Il gladiatore.

Dal 23 novembre in sala, Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix si prospetta come uno degli eventi cinematografici dell'anno: chiacchierandone con Empire Magazine, regista e attore hanno raccontato com'è nata la loro collaborazione, che è anche una rimpatriata dei tempi del Gladiatore (2000), dove Phoenix interpretò Commodo. Si scopre che Joker è stato però fondamentale per attivare Scott... Leggi anche Napoleon: Ridley Scott rivela che Joaquin Phoenix ha fatto riscrivere il film: "Le nostre discussioni sono state costruttive"

Ridley Scott: "Questo demonietto è Napoleone Bonaparte!"