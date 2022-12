Napoleon: Ridley Scott rivela che Joaquin Phoenix ha fatto riscrivere il film: "Le nostre discussioni sono state costruttive"

News Cinema

Joaquin Phoenix ha chiesto a Ridley Scott di far riscrivere il copione di Napoleon perché aveva delle perplessità. Lo ha raccontato Ridley Scott durante un'intervista.

Joaquin Phoenix ha un talento incredibile, però è davvero esigente quando si tratta di far parlare e agire i personaggi che gli affidano. Quindi, se un regista vuole lavorare con lui, deve prepararsi all'eventualità di riscrivere o far riscrivere completamente la sceneggiatura. È accaduto per esempio a Ridley Scott con Napoleon.

Quando il regista aveva affidato a Phoenix la parte di Commodo ne Il Gladiatore, il Premio Oscar per Joker era agli inizi della sua carriera, e mai e poi mai avrebbe chiesto al regista di modificare il copione. Ma adesso se lo può permettere, e quindi Ridley Scott ha dovuto mettere da parte l'orgoglio e obbedire, come lui stesso ha raccontato.

Ridley Scott e il copione completamente riscritto per via di Joaquin Phoenix

Durante un'intervista a Empire, Ridley Scott ha detto, a proposito di Joaquin Phoenix e Napoleon:

Joaquin è la persona meno convenzionale al mondo. Non lo fa apposta, ma è una questione di intuito. È così che funziona per lui. Se qualcosa gli dà fastidio, te lo fa sapere. Ha reso Napoleon un film speciale proprio grazie alle sue continue domande (…) Quando lavori con Joaquin, ti può capitare di dover riscrivere l'intero film, se lui non si sente a suo agio È successo con Napoleon. Abbiamo unpicked il film per aiutarlo a comprendere Napoleone. Ho dovuto rispettare i suoi desideri, perché le nostre discussioni sono state incredibilmente costruttive. Hanno reso il film migliore e ancora più grandioso.

La sceneggiatura di Napoleon è opera di David Scarpa, che ha anche scritto il copione di Tutti i soldi del mondo. Nel cast c'è anche Vanessa Kirby nel ruolo di Giuseppina.

Era tanto tempo che Ridley Scott desiderava incentrare un film su Napoleone Bonaparte, una figura storica che ha sempre ammirato:

Napoleone è un uomo che mi ha sempre affascinato. È arrivato dal nulla per governare su ogni cosa, ma per tutto il tempo ha combattuto una guerra romantica con la moglie adultera Giuseppina. Conquistò il mondo per ottenere il suo amore, e quando si accorse che non poteva farlo, lo conquistò per distruggerla, distruggendo se stesso nel tentativo.

Apple distribuirà Napoleon nel 2023, ancora non si sa quando.