Jeremy Renner sul futuro in casa Marvel: "Sono pronto a tornare"

Jeremy Renner è riapparso in pubblico e sembra essere ottimista in merito al suo ritorno nell'universo Marvel dopo l'incidente con lo spazzaneve.

Jeremy Renner ha affrontato un inizio anno piuttosto turbolento, poiché vittima di un incidente complicato che ha coinvolto uno spazzaneve. L’attore, noto soprattutto nell’universo Marvel come interprete di Occhio di Falco, ha affrontato una lunga riabilitazione e di recente ha spiegato quali sono i suoi progetti per il futuro e se riprenderà il ruolo di Clint Barton tanto presto nell’MCU. Considerando che attualmente la narrazione è concentrata sulla Fase 5, avviata con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Occhio di Falco avrebbe tutte le possibilità di riapparire su grande e piccolo schermo. Ma quando?



Jeremy Renner sul ritorno nell’universo Marvel con la Fase 5

L’ultima volta che Jeremy Renner è apparso nell’universo Marvel, ha diviso la scena con Hailee Steifeld in Hawkeye, Serie TV dell’MCU distribuita nel corso del 2021 che ha aiutato a lanciare anche la figura di Kate Bishop, personaggio che probabilmente rivedremo nel team degli Young Avengers (possibilità affrontata da Hailee Steinfeld in persona). Ma cosa ne sarà di Clint Barton? L’attore ha subito un grave incidente qualche mese fa e, da allora, ha cercato di riprendersi regalando aggiornamenti positivi ai suoi fan attraverso i social. Lentamente è riapparso anche in pubblico, partecipando anche a qualche red carpet. Di recente ha partecipato anche ad un panel organizzato al Phoenix Fan Fusion. Alla domanda su un possibile ritorno nell’MCU, Jeremy Renner – come riporta The Direct via Twitter – ha garantito che avrebbe presto fatto ritorno sullo schermo, ma ad una condizione: ottenere l’ok da parte della sua famiglia. L’attore ha spiegato di essere disposto a riprendere il ruolo di Occhio di Falco, qualora fosse necessario. “Se la Marvel mi vorrà di nuovo, sono pronto a tornare immediatamente”, ha precisato l’attore. In merito alle scene d’azione, però, Jeremy Renner ha precisato che lascerà il compito agli stuntman sul set.

Ad oggi non è chiara l’intenzione dei Marvel Studios in merito al futuro di Occhio di Falco, non dopo quanto accaduto in Hawkeye. Clint Barton potrebbe riapparire sicuramente in altri film Marvel, ma quando? E gli Studios terranno conto dell’incidente e della riabilitazione fisica che l’attore sta affrontando? Sappiamo, ad esempio, che l’MCU ha in programma due nuovi film corali sui Vendicatori a partire da Avengers: The Kang Dynasty. Ad oggi Clint fa parte ancora del team di Vendicatori originali, uno dei pochissimi rimasti ancora in gioco, per cui la sua presenza risulta quasi data per scontata. Ma sarà così?