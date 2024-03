Jennifer Lopez nel teaser trailer di Atlas, nuovo film targato Netflix

News Cinema

Dopo The Mother, Jenny from the Block torna protagonista di un film con la grande N rossa all'inizio. Atlas sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal prossimo 24 maggio. Ecco il suo primo teaser trailer.

A un passo dai 55 anni, Jennifer Lopez è in formissima dal punto di vista fisico, e molto attiva da quello professionale.

Un mese fa è uscito il suo nono album in studio, intitolato "This Is Me... Now", il cui debutto è stato accompagnato da quello, su Prime Video, del documentario This Is Me…Now - Una storia d'amore, che ha fatto coppia con un altro doc intitolato La più grande storia d'amore mai raccontata, e che è arrivato a due anni dal Jennifer Lopez: Halftime, che è invece disponibile su Netflix come il recente thriller d'azione The Mother.

Su Netflix, dal 24 maggio, sarà disponinile un altro film originale che vede Jennifer Lopez scatenata protagonista: si intitola Atlas, e la vede nei panni di Atlas Shepherd, brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale. Nel film, Atlas si unisce a una missione per catturare un robot con cui condivide un misterioso passato; ma quando i piani vanno a rotoli, la sua unica speranza di salvare il futuro dell'umanità dall'intelligenza artificiale è fidarsi proprio di questa.

Scritto da Leo Sardarian e Aron Eli Coleite, Atlas è diretto dal Brad Peyton di San Andreas e Rampage, e al fianco della Lopez vede coinvolti nel cast Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla e Mark Strong.

Ecco teaser trailer e teaser poster ufficiali di Atlas: