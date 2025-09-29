Jennifer Lawrence: "I film possono ricordarci che forse siamo tutti più connessi di quanto possa sembrare"

News Cinema

L'attrice americana Jennifer Lawrence ha ricevuto a soli 35 anni il prestigioso premio alla carriera Donostia Award alla 73ª edizione del festival di San Sebastián.

Jennifer Lawrence ha ricevuto il premio alla carriera Donostia Lifetime Achievement Award alla 73ª edizione del San Sebastián International Film Festival che si è appena concluso. L'attrice ha dichiarato di sentirsi "incredibilmente fortunata e, a dire il vero, sbalordita" nel ricevere il riconoscimento ad una manifestazione che presenta storie provenienti da ogni angolo del pianeta, "storie che possono insegnarci qualcosa gli uni degli altri, unirci in un’esperienza emotiva condivisa e, a volte, ricordarci proprio nel momento giusto che forse siamo tutti più connessi di quanto possa sembrare".

La cerimonia, presentata dall’attore Iñigo Gastesi, si è svolta nel pomeriggio presso l’Auditorium Kursaal, dove il regista J.A. Bayona, presidente della Giuria Ufficiale della 73ª edizione, ha consegnato il Donostia Award a Jennifer Lawrence. Con questo premio l’attrice, produttrice e regista statunitense è diventata la più giovane personalità a ricevere la massima onorificenza del Festival da quando venne istituita nel 1986. "Quando penso agli artisti che hanno ricevuto questo onore prima di me, come l’incomparabile Meryl Streep, il leggendario Pedro Almodóvar e l’iconica Lauren Bacall" ha aggiunto Lawrence, "mi sento incredibilmente fortunata e francamente senza parole. Essere annoverata tra artisti le cui opere e le cui scelte coraggiose hanno plasmato il cinema e mi hanno ispirata per tutta la vita, sia a livello personale che creativo, è quasi difficile da comprendere. È davvero qualcosa di speciale. Grazie".

L'attrice ha poi ricordato come realizzare il cinema indipendente sia "davvero difficile", citando come esempio il suo ultimo film Die My Love di Lynne Ramsay (presentato lo scorso maggio al Festival di Cannes e proiezione celebrativa del Donostia Award a San Sebastián) il cui personaggio "vive una crisi esistenziale di identità come artista alla deriva, in cui forse alcuni di voi possono riconoscersi, e come moglie e giovane madre, con cui altri potrebbero immedesimarsi. Questa storia era così autentica e unica che ho pensato di poterla interpretare soltanto con l’inimitabile Lynne Ramsay, che ha saputo intrecciare la sua maestria con emozione pura, complessità e un’anima totalmente punk rock".

Il giorno prima della premiazione Jennifer Lawrence aveva partecipato ad una conferenza stampa per parlare del film di Ramsay, ma sollecitata da alcuni giornalisti ha offerto il suo punto di vista sull'attualità. "Sono terrorizzata ed è mortificante. Quello che sta accadendo non è altro che un genocidio ed è inaccettabile" ha detto a proposito della situazione israelo-palestinese. Sugli Stati Uniti ha invece spiegato che la rende triste il fatto che l’attuale mancanza di rispetto e il livello infuocato del dibattito diventeranno la norma per i bambini che oggi crescono negli Stati Uniti. "Voglio dire, i ragazzi che stanno votando ora a 18 anni considereranno del tutto normale che la politica non abbia integrità. I politici mentono, non c’è empatia. E tutti devono ricordare che quando si ignora ciò che accade da una parte del mondo, non passerà molto tempo prima che arrivi anche dalla nostra parte".

Prima di consegnarle il premio, Bayona ha ricordato scherzosamente come un altro vincitore del Donostia Award nel 2019, Donald Sutherland, le avesse suggerito di cambiare il suo nome in Jennifer Lawrence Olivier, "perché le sue doti recitative erano eccezionali tanto quanto quelle del grande attore britannico". "Come Olivier, Jennifer Lawrence possiede una naturale fluidità: è acuta, precisa, carismatica. È una di quelle attrici che parlano direttamente alla macchina da presa, che sanno guidare lo sguardo dello spettatore esattamente dove vogliono senza che ce ne accorgiamo”, ha sottolineato Bayona, elogiandone anche la "straordinaria versatilità": un’artista capace di essere "pacata e tagliente, appassionata e sottile. Può essere Lauren Bacall, ma anche Gena Rowlands, e persino entrambe nello stesso film. Può essere ciò che vuole, perché rende autentico tutto ciò che interpreta".

"Ma al di là del suo immenso talento, è anche un magnete per il pubblico, che la ama e la sente sempre vicina. Ecco perché Jennifer Lawrence, a soli 35 anni, è una delle più grandi stelle degli ultimi decenni. Ecco perché, pur avendo lavorato con decine di registi, ogni suo film è anche ‘un film di Jennifer Lawrence’”, ha proseguito Bayona, concludendo: "Ha già conquistato tutti i principali premi: l’Oscar, il BAFTA, un Independent Spirit Award, due SAG, tre Golden Globes… ma le mancava ancora un Donostia Award e uno dei riconoscimenti a me più cari: l’applauso del pubblico di San Sebastián. Quindi vi invito tutti ad applaudire per lei".