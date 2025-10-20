Jennifer Lawrence a Roma per Die My Love: "Scorsese mi ha detto di produrre il film e di certo a lui non dici... bè, non so"

News Cinema

Die My Love, dopo l'anteprima mondiale a Cannes, è presentato alla 20ª Festa del Cinema in presenza della protagonista e produttrice Jennifer Lawrence.

Presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes, il film Die My Love passa oggi nella sezione Best Of della 20ª Festa del Cinema di Roma. L'opera, tratta dall’acclamato romanzo di Ariana Harwicz, segna il ritorno dietro la macchina da presa di Lynne Ramsay, autrice di opere come …e ora parliamo di Kevin e A Beautiful Day. Il film sarà distribuito nelle sale italiane con MUBI a partire dal 27 novembre.

La protagonista Jennifer Lawrence è a Roma per accompagnare il film. Die My Love è un viaggio intenso e disturbante nell'animo di una donna, preda di una forte depressione post-partum. L'attrice offre una delle interpretazioni più radicali della sua carriera interpretando un personaggio, intrappolato tra maternità e desiderio sessuale, in una progressiva disgregazione psichica. Accanto a lei, Robert Pattinson nel ruolo del compagno Jackson, figura ambigua e sfuggente.

Lawrence sembra aver messo da parte quel lato di sé da cui sprigionava spontaneità e imprevedibilità durante gli incontri con la stampa. D'altra parte negli ultimi la vita della 35enne è cambiata in modo significativo. Si è sposata nel 2019 con il gallerista Cooke Marooney, ha avuto il primo figlio nel febbraio del 2022 e il secondo lo scorso marzo. Le sequenze di Die My Love che la ritraggono incinta sono state girate proprio nel periodo della seconda gravidanza. Al contempo l'attrice ha voluto anche fare un salto di qualità, in termini artistici, lasciando l'agenzia che l'aveva accompagnata verso la sua ascesa come star di Hollywood e diventando produttrice dei suoi film.

"Ho letto il libro e ci ho riflettuto a lungo, cercando di capire come trasformarlo in qualcosa di concreto", racconta la nuova Jennifer Lawrence, attrice e produttrice di se stessa. "Sapevo che si trattava di un personaggio straordinario, e che sarebbe stata un’occasione rara poter interpretare un ruolo del genere, un po’ come quello di Gena Rowlands in Una moglie", potente dramma sulla coppia del 1974 scritto e diretto da John Cassavetes.



"Sapevo anche che avrei dovuto farne un film, perché Martin Scorsese mi aveva detto che avrei dovuto. E non potevo certo rispondergli, bè... non lo so", continua l'attrice, "così ci ho pensato a lungo, anche perché il libro non è lineare né molto letterale, ed è stato difficile immaginare come potesse funzionare sullo schermo. Poi ho capito che non avrebbe dovuto essere una trasposizione letterale, ma poetica. E nel momento in cui ho realizzato che si trattava di poesia, ho capito che solo Lynne Ramsay avrebbe potuto dirigerlo. Le abbiamo proposto il progetto, lei ha detto di sì... e ancora oggi faccio fatica a crederci".

