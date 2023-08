Jeanne du Barry - La favorita del re: Johnny Depp e Maïwenn in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 30 agosto con Notorious Pictures il film che ha aperto ufficialmente l'edizione 2023 del Festival di Cannes, e che racconta la storia di una delle più famose cortigiane della storia francese. Vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva di Jeanne du Barry, con Johnny Depp e Maïwenn.

Figlia illegittima di una sarta, Jeanne Vaubernier crebbe fino a diventare una giovane ragazza di grande bellezza e di non minore intelligenza.

Presa sotto la sua ala da un uomo assai ricco, che le diede lavoro e la istruì, Jeanne si trasferì a Parigi, dove divenne, ancora giovanissima, una delle donne più corteggiate dai libertini parigini. Si fece notare dal maresciallo di Richelieu, che vide in lei l'amante ideale di Re Luigi XV, e che la fece arrivare così, in veste di cortigiana, alla reggia di Versailles.

Jeanne, dapprima stordita e confusa dallo sfarzo e dalle complesse regole e gerarchie della corte del Re di Francia, riuscì comunque a diventare in tempo brevissimo la favorita del sovrano, che decise di chiederle di rimanere a Versailles, pur consapevole dello scandalo che la sua decisione, e lo spirito anarchico e vitale della ragazza, avrebbe causato.

La storia di Jeanne viene raccontata in queste premesse e in quel che accadde successivamente in Jeanne du Barry - La favorita del re, film che ha aperto ufficialmente il Festival di Cannes 2023 e che vedremo nei cinema italiani dal 30 agosto, distribuito da Notorious Pictures.

Il film è stato diretto da Maïwenn, che ha anche interpretato il ruolo della protagonista e che ha chiaramente proiettato sulla vicenda della più celebre delle cortigiane parte della sua storia personale, dalla relazione che ha avuto giovanissima con Luc Besson negli anni in cui questi era il Re del cinema francese in avanti, ma che ha comunque costruito un interessante ritratto di donna. Nei panni di Luigi XV, in maniera un po' sorprendente, la regista ha voluto il redivivo Johnny Depp: le cronache raccontano che sul set il rapporto non sia stato dei più semplici, ma sullo schermo la coppia funziona molto bene, come ci racconta anche questa clip di Jeanne du Barry - La favorita del re, che noi di Comingsoon.it vi presentiamo in anteprima esclusiva.



Jeanne du Barry - La Favorita del Re: Clip italiana in anteprima esclusiva del Film con Johnny Depp - HD