James Mangold, regista di A Complete Uknown: "Non dobbiamo temere i film che hanno il cuore in mano"

News Cinema

Ricevendo il Trailblazer Award già dato a Christopher Nolan, il regista di A Complete Unknown (che gli ha portato un'altra nomination all'Oscar), il veterano James Mangold, ha difeso i film drammatici: non troppo amati da Hollywood... e forse nemmeno dal pubblico.

Non che James Mangold nella sua carriera abbia fatto solo film drammatici: l'ultimo A Complete Unknown con Timothée Chalamet è un biopic su Bob Dylan e gli ha portato la sua prima nomination all'Oscar per la regia (ne aveva avute altre in passato, per altre mansioni). Di certo però ama il dramma, lo ha dimostrato anche affrontando blockbuster come Logan e Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Ritirando il premio alla carriera Trailblazer Award, ha avuto qualcosa da dire sui film "disperati" e sulla loro importanza. Leggi anche A Complete Unknown: ripercorriamo la carriera del regista James Mangold con I suoi migliori film

James Mangold: "I registi non devono praticare anestesie"

Il suo A Complete Unknown ha portato a casa otto nomination all'Oscar e ben tre lo riguardano: James Mangold è al momento candidato per la miglior regia (prima volta), migliore sceneggiatura non originale e miglior film, in quanto coproducer del biopic. In passato aveva avuto candidature per la sceneggiatura non originale di Logan e per Le Mans '66 - La grande sfida (miglior film). Lavora dal lontano 1995: la sua opera prima è stata Dolly's Restaurant, e da allora si è cimentato con tutti i generi: dramma, biografia, avventura, commedia, horror thriller, western. Mangold ama il cinema intero e in particolare quello hollywoodiano, ma registra un problema...

La maggior parte della mia generazione, i miei coetanei, sono generalmente affascinati dall'ironia e dal distacco. Non mi sono mai sentito completamente a casa in quel credo, perché sentivo che i film così erano forti, intelligenti, ma non necessariamente toccanti. [...] Con i film che mettono in prima linea i sentimenti, quando ne parliamo e usiamo parole come "melodrammatico", "artificioso", "troppo", uccidiamo il coraggio degli autori. [...] I registi non praticano anestesie. Non dobbiamo per forza fare cose che aiutino le persone a svagarsi. [...] In quest'epoca di ironia, frecciatine e incubi internettiani, abbiamo bisogno della sincerità e dell'onestà più che mai. Questo non significa che ogni film debba essere una lezione di storia, deprimente o piagnone. Significa solo che non dovremmo essere imbarazzati a sentirci di merda e mostrarlo.