James Gunn sul DCEU: film, serie TV e animazione saranno connessi tra loro

Così come accade per l'MCU, anche James Gunn ha voluto collegare tra loro film, serie TV e progetti animati nel DCEU: cosa aspettarsi dai prossimi dieci anni secondo James Gunn.

Così come accade nell’MCU, anche il DCEU avrà i suoi collegamenti. Questo è l’obiettivo futuro prefissato da James Gunn, co-presidente dei DC Studios insieme a Peter Safran. Il suo debutto alla guida è stato accolto con grande sollievo e soddisfazione da parte degli spettatori che hanno ben gradito The Suicide Squad arrivato in sala nel 2021 e la serie TV spin-off Peacemaker. Ma, riflettendo sui prossimi dieci anni di DCEU sotto la propria leadership, James Gunn ha anticipato che la sua intenzione è quella di creare un universo interconnesso. Il regista ha un debole per Twitter, che utilizza spesso per condividere alcune ghiotte novità ed è quello che è accaduto anche questa volta. Tramite social, Gunn ha spiegato quali sono i suoi obiettivi per il futuro.



The Suicide Squad - Missione Suicida: Trailer Ufficiale Italiano: “Rain” - HD

James Gunn, film e serie TV DC collegate tra loro?

Finora James Gunn ha regalato grandi soddisfazioni anche all’universo Marvel, realizzando tre film ed uno speciale natalizio per i Guardiani della Galassia. Con il Vol. 3 in uscita nel 2023, il regista si prepara a salutare l’universo Marvel per concentrarsi su quello DC, ma nulla vieta di poter tornare un giorno a lavorare con l’MCU. Attraverso Twitter, il co-presidente dei DC Studios ha risposto alla domanda di un fan che ha chiesto se la nuova leadership sta pianificando di dare più spazio ai personaggi DC anche in TV e se questi progetti si collegheranno tra loro. A quel punto, James Gunn ha precisato:

Sicuramente. Il DCU sarà collegato tra film e TV (e anche animazione).

James Gunn e Peter Safran sono stati nominati a capo dei DC Studios soltanto verso la fine di ottobre e hanno avviato la propria leadership di recente, per cui gli obiettivi per il futuro sono tanti. Loro il compito di elaborare un piano decennale per tutti i prodotti DC in uscita, ma James Gunn ha chiarito che non saranno responsabili dei fumetti.

Come tutti sanno, sono un grande fan dei fumetti e spero che tutto ciò che facciamo porterà più persone a leggerli. Ma non siamo responsabili dei fumetti, solo di tutto l’intrattenimento filmato della DC.

Tra i progetti attualmente in corso figura ad esempio la seconda stagione di Peacemaker, a cui James Gunn sta lavorando in prima persona. Inoltre, come riporta ScreenRant, pare che sia in corso un altro spin-off dedicato ad Amanda Waller, personaggio interpretato da Viola Davis. Recente conferma è invece il ritorno di Henry Cavill nelle vesti di Superman per un nuovo film.