James Gunn rompe il silenzio e commenta il futuro di Wonder Woman e Superman

Wonder Woman 3 è stato cancellato? Henry Cavill non tornerà con un sequel di Man of Steel? E cosa succederà ad Aquaman? James Gunn ha cercato di fare chiarezza nei limiti del possibile.

Cosa sta succedendo nell’universo DC? Le ultime 24 ore hanno portato a galla diversi retroscena sul futuro di alcuni personaggi piuttosto amati e attesi dal pubblico su grande e piccolo schermo. È diventata sempre più insistente la voce di corridoio secondo cui il terzo film di Wonder Woman non si farà. O ancora si è parlato del futuro di Henry Cavill e del suo Superman. Ma qual è la verità? James Gunn ha fatto un passo in avanti, cercando di fare chiarezza con una dichiarazione ufficiale in qualità di co-CEO dei DC Studios. Una carica ricoperta di recente e che potrebbe comportare cambiamenti importanti nel mondo dei supereroi.



Cosa sta succedendo nel mondo DC: la dichiarazione di James Gunn

The Hollywood Reporter ha reso noto che alcuni progetti della DC sono destinati alla cancellazione. Tra questi troviamo nomi forti come Wonder Woman 3, il sequel di Superman e persino Jason Momoa nei panni di Aquaman. James Gunn ha preferito fare chiarezza rilasciando una lunga dichiarazione riflettendo su quanto divulgato da The Hollywood Reporter:

Alcune cose sono vere, altre sono mezze verità, altre invece non sono assolutamente vere e altre ancora dobbiamo decidere se saranno vere o no. Sebbene il primo mese alla DC sia stato molto produttivo, costruire i prossimi dieci anni di storia impiega tempo e siamo soltanto all’inizio. Peter Safran e io abbiamo scelto di guidare i DC Studios consapevoli che ci saremmo trovati davanti a un ambiente frammentato, sia nelle storie raccontate che nel pubblico stesso. Così come sapevamo che avremmo avuto un inevitabile periodo di transizione verso una storia coerente tra film, serie TV, animazione e videogiochi. Gli svantaggi di quel periodo di transizione sono stati compensanti dalle possibilità creative e dall’opportunità di costruire su ciò che ha funzionato finora nella DC, per aiutarci a correggere il tiro.

James Gunn è consapevole che la sua dichiarazione è piuttosto fumosa e non precisa cosa effettivamente è stato deciso in merito ai progetti di punta come Wonder Woman 3 e Man of Steel 2. Ma, a tale proposito, ha aggiunto:

Sappiamo di non poter accontentare tutti, ma possiamo promettere che ogni cosa che faremo verrà messa al servizio della storia e dei personaggi DC che sappiamo amate. Per avere altre risposte sul futuro della DC, devo chiedervi di pazientare ancora purtroppo. Stiamo dando il tempo e l’attenzione giusta a questi personaggi e alle loro storie, così come noi stessi abbiamo tante domande da porci e a cui dare risposta.