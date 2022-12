Wonder Woman 3 - il sequel con Gal Gadot cancellato dalla nuova direzione dei DC Studios?

News Cinema

Secondo un report, i nuovi leader dei DC Studios - James Gunn e Peter Safran - avrebbero bocciato la sceneggiatura di Wonder Woman 3. In arrivo dunque un rinnovamento radicale del DC Universe?

Wonder Woman 3 aveva ottenuto "il via libera" subito dopo l'uscita di Wonder Woman 1984, secondo capitolo della saga DC dedicata al personaggio interpretato da Gal Gadot. Alla regia, come per le precedenti pellicole, era stata confermata Patty Jenkins. La sceneggiatura - alla quale la regista stava lavorando da circa due anni - pare però non abbia convinto i nuovi leader dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran. Secondo The Hollywood Reporter, i due CEO avrebbero infatti bocciato il trattamento (fase intermedia di un progetto, che si colloca fra il soggetto e la sceneggiatura definitiva) e avrebbero quindi momentaneamente "bloccato" il film. Wonder Woman 3 è quindi "ufficialmente morto"? Sembrerebbe di sì, almeno nella versione ideata da Patty Jenkins.

Wonder Woman 3 - Quale sarà il futuro dell'eroina interpretata da Gal Gadot?

Sempre secondo il rumor riportato da The Hollywood Reporter, James Gunn e Peter Safran avrebbero informato Patty Jenkins che il sequel da lei ideato non si adattava ai nuovi piani di lavorazione del DCU. Il regista e il produttore sono stati infatti chiamati a dirigere i DC Studios nel tentativo di dare una maggiore coerenza all'Universo raccontato - come accade già nel MCU di Kevin Feige -, attraverso storie che possano intrecciarsi fra loro e muoversi in un terreno comune. Un'ennesima avventura in solitaria dei Wonder Woman non sarebbe quindi contemplata.

James Gunn e Peter Safran sono stati chiamati a dirigere i DC Studios in un momento molto delicato sia della storia dell'Universo cinematografico - vessato da recensioni negative e problemi legali dei "suoi" attori - sia della Warner Bros., attualmente in fase di transizione e rinnovamento dopo la fusione con Discovery. I due nuovi leader hanno quindi sin da subito presentato il proprio personale piano decennale, necessario per dare una nuova direzione alla DC. Progetto che però si scontra con i numerosi film già pronti per il 2023. Come la nuova pellicola su Wonder Woman possa quindi rientrare in questo piano non è ancora chiaro. Al momento infatti, il rumor non specifica se è in atto un'intera riformulazione del personaggio o semplicemente "un cambio di rotta". Gal Gadot - che proprio ieri ha condiviso un post per festeggiare l’anniversario della sua “entrata” nel DC Universe - dovrebbe però essere confermata nel ruolo, dal momento che il suo personaggio è fra i più amati del DC Universe.