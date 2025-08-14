TGCom24
News Cinema

James Gunn annuncia la Superman Saga e rivela: "Il prossimo progetto è pronto, dobbiamo solo iniziare la produzione"

Maria Castaldo

Sul red carpet della seconda stagione di Peacemaker, James Gunn ha confermato che Superman era solo il primo tassello della Superman Saga e che il prossimo progetto è già pronto.

James Gunn annuncia la Superman Saga e rivela: "Il prossimo progetto è pronto, dobbiamo solo iniziare la produzione"

James Gunn, in occasione della premiere della seconda stagione di Peacemaker, ha ufficialmente annunciato la Superman Saga e spera che il prossimo film possa iniziare al più presto la produzione.

James Gunn annuncia la Superman Saga e svela: "Il prossimo progetto è già pronto, spero di iniziare presto la produzione"

Intervistato da The Hollywood Reporter, James Gunn ha annunciato che Superman era solo il primo tassello di quella che ha definito la Superman Saga e di aver già completato la fase di pre-scrittura del prossimo film. Sul red carpet della seconda stagione di Peacemaker, che arriva a distanza di tre anni dalla prima e dall'annuncio che Gunn e Peter Safran avrebbero rinnovato il DCU, diventando CEO dei DC Studios, il regista ha anticipato che molti dei personaggi apparsi in Superman torneranno anche in Peacemaker 2. Inoltre, gli eventi narrati nel cinecomic costituiranno la base per la trama della seconda stagione di Peacemaker 2, intrecciando così la narrazione cinematografica con quella della serie tv.

Superman, con protagonista David Corenswet, si è rivelato un vero successo di pubblico e al botteghino la pellicola sta per raggiungere i 600 milioni di dollari, tanto che il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav ha anticipato che James Gunn avrebbe presto iniziato a lavorare su un nuovo film della Super-Family. Questa notizia è stata confermata da Gunn sul red carpet della premiere di Peacemaker 2, ma il regista ha chiamato il progetto Superman Saga e ha aggiunto che il treatment, quindi, il riassunto dettagliato della trama, scene, personaggi e tono del film era stato completato e che sperava che presto sarebbe potuto passare alla produzione:

"Ho terminato il treatment di quella che definisco la Saga di Superman. Il treatment della sceneggiatura è pronto, ne ho realizzati diversi e speriamo di andare in produzione a breve"

James Gunn non ha specificato quale sarà il prossimo tassello della Superman Saga, né se al suo interno sia compreso anche Supergirl con Milly Alcock, in arrivo nel 2026 al cinema.

