James Franco al BCT Festival di Benevento 2025: "Hey Joe per me è stato un dono"

Innamorato dell'Italia e di Napoli, soprattutto dopo aver recitato in Hey Joe di Claudio Giovannesi, James Franco è stato ospite della seconda serata del BCT Festival del Cinema e della Televisione di Benevento 2025. Lo abbiamo incontrato per una chiacchierata: ecco cosa ci ha raccontato.

James Franco è profondamente innamorato dell'Italia, merito sicuramente dell'esperienza vissuta sul set di Hey Joe, film diretto da Claudio Giovannesi che lo vede protagonista insieme a Francesco Di Napoli. Ospite della seconda serata del BCT Festival di Benevento 2025, mercoledì 25 giugno, l'attore statunitense si è raccontato ai giornalisti riuniti, mostrando grande entusiasmo quando gli chiediamo del nuovo legame che ha instaurato con l'Italia e del periodo sul set di Hey Joe.

James Franco ospite al BCT Festival di Benevento 2025: "Hey Joe per me è stato un dono"

Dopo il photocall di rito, nel giardino dell'Antum Hotel, James Franco ha salutato i fan e si è prestato pazientemente alle foto, prima di raggiungerci in una delle sale dell'albergo, dove inizia la nostra chiacchierata. Basta una sola domanda sul nuovo legame che ha instaurato con il Sud Italia, in particolare, per accendergli lo sguardo: "Mi piace essere qui in Italia. Sono venuto in Italia per anni, è un paese che mi piace" e senza indugi ha iniziato a raccontare di Hey Joe, film diretto da Claudio Giovannesi e che lo vede protagonista insieme a Francesco Di Napoli. Ambientato tra la Napoli del secondo dopoguerra e gli anni '70, il film racconta la storia del veterano Dean Barry (James Franco) e del ritrovato legame con il figlio Enzo (Francesco Di Napoli), nato dalla storia d'amore con Lucia, una ragazza dei Quartieri Spagnoli. Dean ha abbandonato Lucia, senza mai tornare, finché un telegramma gli rivela non solo che la donna è deceduta e che ha un figlio, oramai adulto, di nome Enzo. Partito alla volta di Napoli, per Dean questo viaggio sarà l'occasione di chiudere con il passato e provare a ottenere una seconda possibilità.

"Due anni fa ho iniziato a parlare con il regista Claudio Giovannesi di questo progetto, che considero un dono stupendo" ha raccontato James Franco "conoscevo i suoi film, in particolare La Paranza dei Bambini. Mi è piaciuto molto e ho voluto girare con lui. Mi ha contattato il mio agente dagli Stati Uniti e mi ha chiesto se volevo fare un film con lui. Ho detto subito di sì ed è stato davvero un dono meraviglioso. Per me è stato fantastico". L'attore e regista racconta che hanno girato non solo a Napoli, ma anche in Puglia, in Calabria e che per lui è stata una storia fantastica da raccontare: "Ho amato la storia, il regista e poi filmare a Napoli è stato stupendo. Ho conosciuto tanti amici, alcuni sono qui anche ora e quando posso, vado a Napoli, mi piace stare con loro".

"Dean è un personaggio complesso, non è cattivo, ma non è mai riuscito a legarsi davvero": il racconto di James Franco al BCT Fetival di Benenvento 2025

La pellicola è uscita in sala a novembre 2024 e sono trascorsi quasi due anni dalle riprese, perciò, non possiamo non chiedergli che effetto gli abbia fatto interrpetare un personaggio come Dean e cosa gli abbia lasciato: "Dean è un personaggio molto complesso, perché sa di aver commesso molti erroi nella sua vita. Non dico che sia un cattivo ragazzo, ma solo che non è mai riuscito a instaurare una vera connessione con qualcuno. Non ci è riuscito perché è consapevole che con le sue azioni ha ferito molte persone. E quindi questa è anche parte della ragione per cui decide di andare in cerca di suo figlio, per fare ammenda. E penso che sia qualcosa di molto comune per gli uomini in generale. Arriva un momento molto importante nella tua vita, in cui ti senti pronto a cambiare. Ed è quello che succede con Dean, che va a Napoli, ritrova suo figlio, cerca di aggiustare le cose, perché è finalmente pronto a uscire dal baratro e a fare la cosa giusta. Questo è qualcosa che avviene quando ti apri alla possibilità di un cambiamento".

Prima di salutarci, l'attore ha raccontato di aver in uscita un nuovo film per l'Italia, Squali di Daniele Barbiero, nel quale recita con Lorenzo Zurzolo, a riprova del suo solido rapporto con il nostro paese. Infine, rivela qual è, secondo lui, una delle difficoltà più grandi dell'essere un attore: "Fare film è uno dei lavori migliori del mondo: è divertente, creativo, puoi lavorare con persone di grande talento. E' tutto molto bello, ma può essere anche molto difficile, perché devi rapportarti con il pubblico. Se facessi il dentista, solo i miei clienti saprebbero se sono un buon dottore. Ma quando fai un film tutti ne parlano. Quando ero giovane queste cose non le avevo davvero capite, poi ho realizzato che è un lavoro in cui non si smette mai di studiare e imparare. Ma è un lavoro bellissimo".

Foto: © Alessia Giallonardo