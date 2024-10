Dopo aver raccontato a lungo i figli, Giovannesi si concentra sulla generazione dei padri, raccontando una storia che parla di eredità dolorose e speranze per il futuro. Tra il neorealismo e la New Hollywood. La recensione di Hey Joe di Federico Gironi.

Non c’entra nulla la canzone resa celebre nel 1966 da Jimi Hendrix (che poi in realtà è una variazione di uno standard attribuito a Dino Valenti prima e a Billy Roberts poi). “Hey Joe” è il modo con cui le giovani ragazze napoletane costrette alla prostituzione dagli stenti e alla fame della guerra apostofavano i soldati americani che volevano attirare, ai tempi dell’occupazione alleata della città liberata dai nazi-fascisti. Da quegli incontri, e da altri più sinceri e romantici, da veri e propri amori, seppur fugaci, a Napoli in quel periodo sono nati tanti figli. I più, rimasti per sempre senza un padre.

Ecco che allora Claudio Giovannesi, che dopo aver raccontato con attenzione e sensibilità la gioventù delle periferie romane nei suoi primi film aveva portato l’obiettivo della sua macchina da presa a Napoli con La paranza dei bambini, prende spunto da questa realtà storica e da una leggenda realmente accaduta nei Quartieri Spagnoli per raccontare di un uomo americano, reduce da troppe guerre, che nel 1971 torna in Italia per conoscere un figlio oramai grande, e preso sotto la sua ala paterna da un boss della malavita locale. Se fino a questo momento il regista si era occupato col suo cinema della generazione dei figli, ora si occupa (anche) di quella dei padri.

Dean. Così si chiama quest’uomo, cui James Franco (un tempo considerato, guarda un po', il James Dean della sua generazione) presta una fisicità matura e sofferente, e tutta l’intensità implosa di cui è capace nei suoi momenti migliori. Dopo la II Guerra Mondiale, Dean ha combattuto anche in Corea, e poi in Vietnam. Ora è un reduce spiantato e vicino all’alcolismo, che si aggrappa a un telegramma arrivato troppo tardi per cercare un motivo di riscatto. Una chance per una seconda vita.

La Napoli in cui torna non è poi così diversa da quella del ‘43. Certe cose non cambiano mai, e così come per Dean, anche per la città le ferite interiori lasciare dalla guerra non sono affatto guarite. Dean è ancora ferito, Napoli è ancora ferita. È ferito anche Enzo, il figlio che non aveva mai conosciuto. Lucia, la madre, è morta. Al suo posto Dean incontra Angela, e chissà se in lei rivede la ragazza che aveva amato.





Giovannesi, assieme a Maurizio Braucci e a Massimo Gaudioso, costruisce una storia semplice, dritta, essenziale e proprio per questo sempre centrata, e coinvolgente. La storia di Dean, delle difficoltà, delle sofferenze e delle gioie che nascono dall’incontro e dalla relazione con Enzo, dalle loro reazioni, dalle loro rispettive rigidità, paure, speranze. Che riguardano il passato, e il presente, ma anche quel futuro che per tutti e due è un’incognita, un salto nel vuoto, una possibilità terrificante da inseguire a ogni costo. O quasi.

Il naturalismo ruvido che è sempre stato cifra registica di Giovannesi, in Hey Joe si ammorbidisce seguendo coordinate più tradizionalmente narrative che di derivazione documentaristica, ma lo stile visivo del film non ne risente né in verosimiglianza né in efficacia visiva. Anzi, l’immagine diventa più funzionale alla storia che si racconta, che è reale, concreta e fisicamente percepibile, ma che al tempo stesso si permette di evocare la parabola di una leggenda urbana, di un mito dolente, di un sogno impossibile che non può che concludersi nella maniera più drastica e, in fin dei conti, costruttivamente utopica.

Film di attori (non solo Franco, o Francesco Di Napoli, ma anche una Giulia Ercolini davvero molto promettente), di dolori interiori, di sentimenti inespressi, o espressi a mezza bocca, Hey Joe ci porta per mano lungo un cammino evidente e sorprendente insieme, che ha la forza di coinvolgere e commuovere in maniera sobria senza mai cadere in ovvi e sfacciati sentimentalismi.

E se Napoli, e la sua storia, e i suoi vicoli, evocano un pezzo importante della storia del cinema italiano, la presenza di James Franco, il modo in cui recita (un po’ Dean - nel senso di James, un po’ Brando, un po’ il primo Nicholson), e l’ambientazione anni Settanta catapultano invece in quel mondo una sensibilità ruvida e stropicciata che è quella della gloriosa stagione della New Hollywood, e della loro rielaborazione indie di qualche decennio fa.