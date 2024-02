James Cameron ha già raggruppato delle idee per Avatar 6 e Avatar 7

News Cinema

Intervistato durante i Saturn Awards 2024, James Cameron ha rivelato di aver già raggruppato qualche idea per sviluppare il franchise di Avatar, puntando ad un sesto e settimo film.

James Cameron ha già alcune idee per ampliare il franchise di Avatar. Anche se il quinto capitolo arriverà in sala soltanto nel 2031, il regista ha confessato di aver già riunito le idee per Avatar 6 e Avatar 7. Nulla di definito né comunicabile al momento, ma il potenziale c’è e James Cameron non ha intenzione di perdere l’occasione. Il franchise di Avatar ha riscosso grande successo negli ultimi anni, partendo dal debutto nel 2009 e un sequel arrivato a distanza di anni, precisamente nel 2022, con La via dell’acqua. Mentre il terzo capitolo, atteso per il 2025, ha riavviato le riprese conclusive sul set, Cameron in occasione dei Saturn Awards ha preferito sbilanciarsi in merito al futuro del franchise dei Na’vi.



James Cameron sta già ragionando su Avatar 6 e Avatar 7

Regista ma anche produttore del fortunato franchise, James Cameron ha già delle idee in merito ad Avatar 6 e Avatar 7. Un effetto collaterale della gestione di un universo così vasto, a detta del creativo, che non può fare a meno di ragionare sul potenziale dei Na’vi. Cameron, dalla sua, ha un’esperienza sostanziosa nel mondo dello spettacolo. Regista di Terminator e Titanic, è attualmente impegnato con la fase di post-produzione di Avatar 3 la cui première è attesa in sala per il 2025. E prima ancora di ragionare su un sesto film, il regista ne avrà di strada da fare, se si considera che il quinto dovrebbe arrivare in sala nel 2031. Come riporta People, il regista ha condiviso le sue speranze per il futuro di Avatar:

Abbiamo finito di scrivere il quinto film e ho idee per il sesto e il settimo, anche se probabilmente a quel punto passerò io il testimone. Voglio dire, sono un essere mortale. Ma intendo dire che ci stiamo godendo quello che stiamo facendo. Possiamo lavorare con persone fantastiche.

Nel corso della cerimonia dei Saturn Awards, James Cameron ha anche menzionato Star Trek e Star Wars come franchise di riferimento per rafforzare la sua idea in merito ad Avatar:

Star Trek, Star Wars, i franchise di costruzione di mondi che esistono da quando ero bambino, quelle sono state le mie ispirazioni. E come stavo dicendo là fuori, siamo ancora un universo giovane. Mancano solo due film, siamo a metà del terzo in questo momento. Per avere quel tipo di impatto culturale nel tempo, devi metterci tutto il tuo cuore e la tua energia.

Jon Landau, il produttore di Avatar, a People ha poi precisato che il franchise ha tutti i presupposti per ampliare la sua rete narrativa. “Ci sono altre storie da raccontare, non è che stiamo cercando di inventarle forzatamente. Abbiamo delle storie e ci siamo presi il tempo per disporle in tutti e quattro i sequel”.