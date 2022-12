James Cameron e tutti quei film mai realizzati a causa di Avatar

News Cinema

Nonostante la popolarità raggiunta, James Cameron non ha potuto evitare di riflettere su tutti i film che non ha potuto realizzare a causa del franchise di Avatar.

Realizzare un progetto come Avatar può essere estremamente impegnativo per un regista. James Cameron, riflettendo sul franchise ambientato a Pandora, di recente ha ammesso di aver dovuto sacrificare tanti altri progetti, mai realizzati, per amore di Avatar. Il primo film è arrivato nelle sale nel 2009 lanciando il fascino del 3D e, a distanza di 13 anni dal suo primo esperimento, Cameron è tornato al cinema con un sequel. Avatar: La via dell’acqua ha stregato il mondo intero e in poche settimane ha già monopolizzato il botteghino. Un esperimento che potremmo già dirsi riuscito, considerando il duro e lungo lavoro che c’è dietro. Dedito alla causa, James Cameron ha dovuto sacrificare tanti altri film per far sì che Jake Sully e la sua Neytiri tornassero al cinema. La via dell’acqua è soltanto il primo di diversi sequel che James Cameron vuole proporre al pubblico. Ma a quale costo?



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

James Cameron e i film mai realizzati a causa di Avatar

James Cameron non ha soltanto diretto Avatar, ma ha costruito ogni singolo aspetto del film scrivendo, producendo e montando la sua storia ambientata a Pandora. Jake Sully ha trovato una nuova casa innamorandosi di Neytiri e del suo popolo, così durante il primo film ha scelto di ribellarsi alla violenza dell’uomo invasore e difendere i Na’vi ad ogni costo. Con La via dell’acqua, James Cameron ha mostrato la nuova famiglia di Jake, ma il sequel non è stato sufficiente a soddisfare la sete del regista, che ha già previsto almeno altri tre film al cinema. Eppure, prima di Avatar, Cameron ha fatto parlare di sé grazie ad altri film di successo come Titanic, Aliens e Terminator. In un’intervista con Empire, ha ammesso che la sua attenzione verso il franchise di Avatar l’ha privato di altri progetti:

Il mondo di Avatar è così vasto che posso raccontare la maggior parte delle storie che voglio e provare molte delle tecniche stilistiche che spero di esplorare. In più il nostro tempo come artisti è finito. Porterò sempre con me il dispiacere di non aver potuto realizzare alcune storie. Ma provo anche una grande soddisfazione quando altri registi vogliono esplorare alcune delle mie idee come ha fatto Kathryn Bigelow con Strange Days e Robert Rodriguez quando gli ho passato il testimone in Alita: Angelo della battaglia. Non vedo l'ora di avere altre collaborazioni in futuro con registi che ammiro.

A causa della sua agenda fitta d’impegni relativi ad Avatar, James Cameron negli anni ha dovuto cedere alcuni dei suoi progetti di punta ad altri registi.