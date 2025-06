James Bond: Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson in una wishlist di protagonisti spuntata all'improvviso

News Cinema

James Bond è destinato a ringiovanire, se è vero che esiste una wishlist dei probabili nuovi agenti con licenza di uccidere in cui figurano Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson. Nel frattempo Amazon pensa anche a chi potrebbe affidare la sceneggiatura del 28° capitolo della saga.

Poco dopo la notizia bomba che il regista del prossimo film di James Bond sarà Denis Villeneuve, arriva un'indiscrezione circa il possibile nuovo protagonista della saga, ovvero il fortunato che prenderà il testimone da Daniel Craig. Oltre a un insieme di caratteristiche che il nuovo agente con licenza di uccidere dovrebbe avere, esiste già una wishlist. A farne parte, o meglio a guidare l'elenco dei possibili Bond, sono Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson.

Adesso che è stato reso noto il nome di colui che dirigerà il 28° film di James Bond, Amazon desidera accelerare i tempi ed è quindi pronta a scegliere un interprete principale e uno sceneggiatore. L'idea è infatti quella di far uscire il prossimo capitolo della serie nel 2028, il che significa partire il prima possibile. Variety ci informa che il regista franco-canadese ha battuto 4 colleghi europei che erano stati contattati per il film (Edward Berger, Edgar Wright, Paul King e Jonathan Nolan) e che prima verrà scelto lo sceneggiatore e poi il protagonista. Ma non finisce qui, perché una fonte interna assicura che lo studio e i produttori desiderano ingaggiare un attore inglese che abbia meno di 30 anni e che potrebbe essere, come dicevamo, Tom Holland o Jacob Elordi o Harris Dickinson. Elordi in realtà non è inglese ma australiano, ma evidentemente Amazon ha intenzione di chiudere un occhio.

Il nuovo James Bond sarebbe poco più di un ragazzo, magari con la faccia di Tom Holland, Jacob Elordi o Harris Dickinson

Se la voce che gira corrisponde a verità, allora è chiaro che Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill e soprattutto Idris Elba sono definitivamente fuori dalla gara. Tornando alla regia del film, Amazon, per un po’ di tempo ha caldeggiato la candidatura di Alfonso Cuàron, sostenuto da David Heyman, che poi è il produttore dei film di Harry Potter. E a proposito di Harry Potter, se ben ricordate Il prigioniero di Azkaban portava proprio la firma del regista messicano. Cuàron, tuttavia, ha declinato l'offerta. Sappiamo inoltre che Amazon a un certo punto era interessata a Christopher Nolan, il quale però era già impegnato con la sua versione dell'Odissea. Il sopracitato Jonathan Nolan è il fratello del regista di Oppenheimer e qualcuno sostiene che verrà affidato a lui l'onore di firmare il copione del 28° Bond Film. Altri escludono questa possibilità dal momento che Jonathan Nolan "non sa scrivere". Insomma c’è ancora tanto da scoprire sulla ventottesima avventura di 007, ma la buona notizia è che non dovremo aspettare molto.

Concludiamo accennando ai 3 giovani candidati al ruolo di James Bond. Tom Holland lo conosciamo bene, visto che è il (relativamente) nuovo Spider-Man, e proprio perché è Spider-Man, ci pare un po’ difficile che sia lui a diventare il prossimo agente con licenza di uccidere. Jacob Elordi ci sembrerebbe una scelta più giusta. L'attore, noto principalmente per i ruoli di Nate Jacobs nella serie televisiva Euphoria e di Noah Flynn nella serie di film The Kissing Booth, è stato molto bravo nel film di Emerald Fennell Saltburn. Inoltre ci sembra che abbia più di Holland le physique du rôle.

Quanto a Harris Dickinson, altri non era se non '’oggetto del desiderio amoroso di Nicole Kidman in Babygirl, oltre che uno dei protagonisti di Triangle of Sadness, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2022. Anche lui, però, come Holland, ha il viso e l’aria da teenager. Se venisse scelto uno di loro due, Ian Fleming e Sean Connery si rivolterebbero certamente nella tomba.