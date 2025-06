James Bond: Henry Golding dice che è l'incubo di ogni attore e Matthew Goode ricorda quando è stato scartato

News Cinema

Mentre aspettiamo con impazienza che Amazon annunci il nome dell'attore che sarà il settimo James Bond, Henry Golding confessa che non gli piacerebbe essere il nuovo 007 e Matthew Goode racconta di quando, prima dell'avvento di Daniel Craig, ha sprecato la sua possibilità di prendere il testimone da Pierce Brosnan.

In questi giorni si fa un gran parlare della saga di James Bond, in particolare dopo che Amazon, che ha ereditato il franchise, ha dato la notizia che il regista del 28° film con protagonista l'agente con licenza di uccidere sarà Denis Villeneuve. Soltanto ieri vi abbiamo parlato di una fonte anonima che sosteneva che lo studio fosse alla ricerca di un protagonista di età inferiore a 30 anni e che nella wishlist fossero in pole position Tom Holland, Harris Dickinson e Jacob Elordi. Nel frattempo sui red carpet i giornalisti continuano a domandare a ogni giovane attore britannico di bell'aspetto se accetterebbe il ruolo di James Bond. Tra gli intervistati c'è anche Henry Golding, che però di anni ne ha 38.

Di 007 e di una conversazione non andata a buon fine anni fa, quando ancora lo scettro doveva passare a Daniel Craig, ha parlato invece Matthew Goode, che ricordiamo in Match Point e in The Good Wife. Ovviamente non sarà lui il prossimo James Bond, avendo 47 anni.

Henry Golding e l'incubo di essere James Bond

Durante l'anteprima di The Old Guard 2, A Henry Golding è stato domandato se gli farebbe piacere impersonare James Bond. Questa la risposta dell'attore, lanciato dalla commedia romantica Crazy & Rich:

Credo sia l'incubo di ogni attore, ma allo stesso tempo c'è il desiderio di aggiungere qualcosa (di personale al) al franchise. Ma perché non inventano altri agenti con licenza di uccidere? Sarebbe più divertente, perché ci sarebbero meno vincoli e aspettative.

Poi Golding ha aggiunto:

Magari mi sto comportando da principessa sul pisello. Non lo so, ma credo che lo apprezzerei molto di più se non ci fossero tutte queste pressioni culturali.

Matthew Goode e il James Bond autodistruttivo

Se invece di Daniel Craig, gli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson avessero scelto Matthew Goode per interpretare il sesto 007, sarebbero andati più sul classico, perché l'attore ha l'aplomb dei primi James Bond. Cosa li ha spinti a dire picche all'Henry Talbot di Downton Abbey? È stato lo stesso Goode a raccontarlo durante un episodio del podcast Happy Sad Confused. Prima di tutto ha detto che non è nemmeno arrivato a fare un vero e proprio provino, perché si è autoeliminato durante una conversazione preliminare con Barbara Broccoli:

Non ho fatto il provino. Quando ho incontrato Barbara, è stato divertente - dovete sapere che lei è una persona incredibile e davvero adorabile - perché mi ha chiesto: "Qual è la tua idea di James Bond?", e io: "Dobbiamo tornare a com'era nei libri e renderlo alcolizzato e drogato. Odia sé stesso, odia le donne, odia un bel po’ di persone, soffre molto ed è bravissimo a uccidere".

Goode ha concluso dicendo:

Credo che alla fine del colloquio (Barbara) abbia detto: "Ehm, avanti il prossimo". Volevo rendere il personaggio molto cupo, ma avrei dovuto aggiungere alla mia descrizione: "Ma anche incredibilmente affascinante".

Concludiamo ricordando che uno dei concorrenti di Daniel Craig era Henry Cavill, che però non è stato preso perché troppo giovane. Se è vero che il settimo James Bond sarà poco più di un ragazzo, Cavill verrebbe scartato perché troppo vecchio. Sarebbe veramente uno scherzo del destino per il protagonista de L'Uomo D'Acciaio, che secondo noi sarebbe lo 007 perfetto.