James Bond, Denis Villeneuve si occuperà della regia del prossimo film

News Cinema

Il prossimo film di James Bond ha finalmente scovato il suo regista, scelta ricaduta su Denis Villeneuve.

Il prossimo progetto di Denis Villeneuve potrebbe allontanarsi dallo scenario desertico di Dune, ma senza rinunciare ad una buona dose d’azione. Secondo quanto riferito da Deadline, il regista di Dune si occuperà del prossimo capitolo di James Bond. Passato nelle mani creative di Amazon MGM Studios, l’agente 007 sta scegliendo accuratamente le proprie carte per dare il via ad una partita emozionante che il pubblico attende da anni. L’ultimo ad interpretare Bond è stato Daniel Craig in No Time To Die, ma da allora tutto tace e, in attesa di scoprire chi seguirà le sue orme, è stato rivelato quale regista guiderà il prossimo 007.

James Bond, Denis Villeneuve dopo Dune lavorerà al prossimo capitolo di 007

Tra le serie cinematografiche più longeve di sempre, James Bond ha affrontato diversi cambiamenti dietro le quinte e il più importate è avvenuto qualche mese fa, quando Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno ceduto la gestione creativa nelle mani di Amazon MGM Studios. Con Amy Pascal e David Heyman in lizza per produrre il film, è stato rivelato anche il nome del regista e quella scelta è ricaduta su Denis Villeneuve. Come riporta Deadline, il regista in una dichiarazione ha confermato la sua ammirazione per il franchise e condiviso tutto il suo entusiasmo:

Alcuni dei miei primi ricordi cinematografici sono legati a 007. Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, fin da Agente 007 - Licenza di uccidere con Sean Connery. Sono un fan sfegatato di Bond. Per me, è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future. È una responsabilità enorme, ma anche incredibilmente emozionante per me e un immenso onore. Amy, David e io siamo assolutamente entusiasti di riportarlo sullo schermo. Grazie ad Amazon MGM Studios per la fiducia.

Denis Villeneuve era già in lizza per la possibile guida di James Bond e ora quell’ipotesi è diventata concreta. Non è chiaro, però, quando Bond 26 arriverà sullo schermo né chi interpreterà il protagonista. Dal suo canto, Villeneuve è alle prese con Dune: Messiah, la cui produzione dovrebbe partire molto presto. Per tutti quelli che temono sul futuro di Dune, Villeneuve ha chiarito già da tempo che Messiah avrebbe rappresentato il suo ultimo film del franchise, per cui non aveva messo in conto di realizzarne altri.