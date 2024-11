James Bond 007, Steve McQueen tra i papabili nuovi registi

News Cinema

Steve McQueen, autore di 12 anni schiavo e recentemente di Blitz, sarebbe tra i papabili per la regia del nuovo film dedicato a James Bond 007, non prima che un attore venga scelto per il delicato ruolo...

La scelta di un nuovo attore per James Bond 007 è talmente lunga e delicata, che le notizie riguardanti il regista del prossimo film della saga vengono un po' messe in ombra dall'altro argomento, chiaramente più importante per il fandom. Eppure in passato un autore come Sam Mendes è stato indispensabile per dare un sapore particolare all'esperienza di Daniel Craig, quindi è interessante sapere, in via assolutamente non ufficiale dal Sun, che tra i papabili registi del nuovo capitolo ci sarebbe Steve McQueen. Leggi anche Blitz: la nostra recensione del film di Steve McQueen con Saoirse Ronan

Steve McQueen si avvicina al nuovo James Bond 007?