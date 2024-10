Una madre e un figlio, divisi durante i terribili bombardamenti tedeschi su Londra del 1940, passati alla storia come Blitz. Steve McQueen sceglie di raccontare da londinese un momento cruciale per la storia della sua città. La nostra recensione del film Blitz.

Bisogna guarda sempre in alto, se è giorno, oppure se è notte allenare l’orecchio a ogni fischio meno quotidiano e più inusuale, quello provocato da una bomba vorace, seguita da una moltitudine come lei, pronte a scagliarsi contro ogni tipo di obiettivo, meglio se nei quartieri dell’east end operaio, e con qualche residua fabbrica cittadina. Siamo a Londra, nel settembre 1940, proprio nel pieno di quei mesi passati alla storia come Blitz, abbreviando la minacciosa parola d’ordine della guerra di conquista nazista, “blitzkrieg”, guerra lampo. Steve McQueen prosegue il viaggio intrapreso negli ultimi anni, legato a una storia del suo paese vista (anche) attraverso gli occhi di cittadini non per forza bianchi e di origine anglosassone, come nella serie antologica Small Axe, sulla vita di immigrati dalla Indie occidentali fra gli anni ’60 e ’80.

In Blitz affronta un momento chiave dell’Inghilterra e della sua Londra, mesi di privazioni e sacrifici che hanno forgiato lo spirito della popolazione civile e delle istituzioni, prima di sopportare con inevitabili contraccolpi, ma anche senza cedimenti strutturali, la fine dell’Impero seguita al secondo dopoguerra. In particolare si concentra su chi restò, disinteressandosi dei soldati e degli avieri in combattimento, proponendo uno spaccato inclusivo della popolazione occupata nelle fabbriche, cruciali per lo sforzo bellico, e a casa durante le lunghe notti col terrore che una bomba distruggesse tutto.

Vuole mostrarci come anche in quegli anni Londra fosse una realtà multietnica, anche perché l’Impero era così diffuso in ogni dove che nella sua capitale era inevitabile trovare soldati originari della Nigeria, cantanti dei Caraibi, o bambini di nove anni come George, figlio di Rita (Saoirse Ronan) e di una relazione con un militare nero. I due vivono a Stepney Green, quando l’est londinese era proletario e una porta girevole fra militari in partenza e appena tornati dal fronte, spesso feriti, mentre le donne come Rita contribuivano lavorando in una fabbrica di munizioni. Insieme a loro il nonno (Paul Weller, all’esordio come attore), musicista di talento e punto di riferimento per il nipote.

Proprio dopo un bombardamento particolarmente violento, Rita e il padre decidono di mandare George nella campagna lontano da Londra e apparentemente al sicuro, insieme a migliaia di bambini e ragazzi allontanati provvisoriamente dalle famiglia e dalla loro città, a cura dello stato. George reagisce brutalmente, ignora il saluto della madre mentre il treno in cui è salito sta partendo. È ben deciso a ribellarsi, saltando dal treno una volta fuori città, mentre viene provocato da un gruppo di bulletti, cercando di tornare subito a casa. Inizia così un viaggio che rimanda alle avventure dei romanzi picareschi per ragazzi, fra coetanei visti con sospetto che diventano complici, incontri con perfidi adulti dal sapore dickensiano e riti di passaggio alla Pinocchio. Nel frattempo il ventre della balena, la città che cerca rifugio sottoterra o nella metropolitana di notte dalle bombe del Reich accoglie la ricerca disperata della madre, informata della sparizione del figlio.

Un viaggio parallelo che regala una ricca ricostruzione d’epoca - anche se con qualche abuso di CGI un po’ kitsch - mentre la classicità del percorso del ritrovamento di una madre e un figlio prosegue con una certa stanca ordinarietà. Spiccano però un paio di sequenze con un certo brio, come l’esplosione di musica e balli in una serata qualunque - nonostante tutto - al Café de Paris, che si conclude con un’altra ben più drammatica esplosione, e una lunga sequenza in cui un fiume d’acqua allaga una fermata di metropolitana diventata rifugio per decine di londinesi, fra cui anche George, improvvisamente trasformato in piccolo eroe fra griglie da forzare sottacqua neanche si fosse nella terza classe del Titanic.

Sono i momenti più riusciti di una storia che non scuote particolarmente le corde emotive, pur nel suo tentativo di proporre un cambio di punto di vista sulla guerra, fra una diversità decisamente più evidente di quanto diffuso nel nostro immaginario e una donna insieme a un bambino protagonisti di un film sulla (o durante la) guerra.

Ma non riesce ad aggiungere un granché a una sterminata filmografia sull’argomento. Rimangono le notevoli interpretazioni di Ronan - che mostra buone doti anche come cantante - e dell’esordiente Elliott Heffernan, dal broncio altèro da adulto prematuro e coraggioso.