James Bond 007, i nomi in lizza per la regia del prossimo film

News Cinema

Non si sa ancora quando uscirà, non si sa ancora chi interpreterà 007, ma l'EON Productions sta alacremente cercando almeno un regista (o una regista) per avviare i lavori di un film delicato, dopo l'uscita di scena di Daniel Craig.

Purtroppo la EON Productions non ha ancora deciso chi interpreterà in futuro James Bond 007, dopo l'abbandono di Daniel Craig con No Time to Die tre anni ar sono: ciò non significa che il progetto di un nuovo film della saga, l'ulteriore reboot, sia del tutto fermo. Secondo il Telegraph infatti procede la selezione del regista, certamente meno affascinante della caccia al nuovo volto per Bond, ma non per questo meno importante per far decollare finalmente una produzione complessa, dato che - sempre stando al tabloid - al momento non esistono nemmeno una sceneggiatura o un titolo. Insomma, tutto può servire per sbloccare la situazione. Qual è la lista aggiornata dei nomi in lizza per la regia di Bond 26? Leggi anche 007, Pierce Brosnan non ha dubbi: Aaron Taylor-Johnson ' ha le carte in regola' per interpretare James Bond

Bond 26, i nomi papabili per la regia secondo il Telegraph