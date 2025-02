James Bond 007 ad Amazon, Timothy Dalton deluso: "Era una saga inglese, tutta nostra"

News Cinema

Timothy Dalton, che fu James Bond 007 in Zona pericolo e Vendetta privata alla fine degli anni Ottanta, intervistato dal Daily Telegraph ha commentato con apprensione la direzione che ha preso il marchio, dopo la cessione di tutti i diritti ad Amazon, da parte dei producer storici Michael Wilson e Barbara Broccoli, figlia dell'Albert che avviò la saga al cinema nel 1962. Si preoccupa perché si tratta di un colosso americano che per la prima volta sposta la creatura di Ian Fleming sotto un controllo non inglese. Come sappiamo, adesso gestiranno tutto gli Amazon MGM Studios, con il vecchio team di produzione usato solo come collaboratore. Per Timothy non è proprio la stessa cosa. Leggi anche James Bond 007, i fan vogliono Henry Cavill e lo fanno sapere a gran voce

Timothy Dalton rimpiange il James Bond 007 inglese in tutto e per tutto

Timothy Dalton subentrò a Roger Moore nei panni di James Bond 007, interpretando solo due lungometraggi, 007 - Zona pericolo (1987) e 007 - Vendetta privata (1989), entrambi diretti da John Glen. Nonostante la scarsa popolarità di Dalton nei panni del mitico agente segreto, i due film andarono bene al botteghino e non furono certo dei flop, anche se il vero reboot blockbuster del marchio fu il Goldeneye del 1995 con Pierce Brosnan. Dalton però si riserva giustamente il diritto di dire qualcosa su James, da poco passato interamente sotto il controllo di Amazon. La cosa lo preoccupa, ma soprattutto lo intristisce per orgoglio di patria...

È una della poche bellissime storie cinematografiche britanniche. Il protagonista è britannico. Possiamo dire che sia una cosa nostra. [...] Barbara è una delle migliori donne al mondo. Secondo me è fantastica. Quando si parla di Bond, tutti hanno un'opinione. Questo di solito rende le cose meno speciali, ma se lavori sempre con persone che sanno ciò che fanno e sanno ciò che vogliono, alla fine il risultato è buono. Barbara aveva quella capacità. [...] Non ho idea di cosa ci farà Amazon, non ho idea di quale sarà il rapporto tra Amazon e i Broccoli. Ma stiamo parlando di una serie di film che spacca. Li guardavo da ragazzino, lo facevamo tutti. Fa parte della nostra vita, ogni cosa che possa minacciarla mette un po' di tristezza.