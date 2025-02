James Bond 007, i fan vogliono Henry Cavill e lo fanno sapere a gran voce

News Cinema

Sia nelle risposte a Jeff Bezos su X, sia in un sondaggio di IGN, pare proprio che i fan di James Bond 007 non abbiano problemi a indicare Henry Cavill come il favorito per raccogliere il ruolo. Maggioranza schiacciante, briciole ai colleghi. Per lui sarebbe una piccola riscossa, per una delusione subita vent'anni fa...

I fan di James Bond 007, così come i fan di Henry Cavill, a quanto pare non dimenticano l'occasione mancata vent'anni or sono: da quando, qualche giorno fa, si è diffusa la notizia del controllo creativo di 007 passato interamente ad Amazon / MGM Studios, il suo nome per vestire i panni del mito viene fatto sempre più spesso. È successo alla sollecitazione su X da parte di Jeff Bezos in persona, è ricapitato in un sondaggio su IGN: se non siete d'accordo vi conviene intercettare sondaggi simili quando esplodono online, perché il partito che vuole Cavill come Bond sta vincendo. E ogni major che si rispetti ascolta oggi il furor di popolo... Leggi anche James Bond entra in una nuova fase: Amazon MGM Studios assume il controllo creativo

Henry Cavill deve riprendersi il James Bond 007 sottratto?