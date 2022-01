Jackass Forever, nel trailer l'autodistruzione di Johnny Knoxville e soci continua

News Cinema

Ultimo atto per la gang di Johnny Knoxville: nel demenziale trailer finale di Jackass Forever, la squadra di sadomasochisti sfida se stessa in prove all'ultimo sangue... e all'ultima scemenza.

Arriverà nelle sale americane all'inizio di febbraio Jackass Forever, quel Jackass 4 atteso dai sadomasochisti di tutto il mondo, ansiosi di ammirare quali altre torture autoinflitte siano state concepite dalla banda di Johnny Knoxville: possiamo mostrarvi l'eloquente trailer finale del "documentario" diretto da Jeff Tremaine, creatore della serie originale nel 2000 insieme a Spike Jonze, coautore anche di questo nuovo apitolo. "Ancora a far saltare la gente? Come se la vita non fosse abbastanza difficile!"

Jackass Forever, il siparo di Jackass?