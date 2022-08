Isola del Cinema 2022: Piccolo Corpo di Laura Samani vince il Premio del Pubblico OPS!

News Cinema

Piccolo Corpo di Laura Samani ha vinto il Premio del Pubblico della nona edizione di OPS! Opera Prima e Seconda Lexus. La serata di premiazione è in programma giovedì 25 Agosto alle ore 21:00 all'Arena Lexus dell'Isola Tiberina di Roma a ingresso gratuito.

Giunge al termine la 9° edizione di OPS! Premio Opera Prima e Seconda Lexus (Main Sponsor dell'edizione di quest'anno, a supporto di questo premio e del cinema italiano), la sezione di Isola del Cinema, in programma fino al 3 settembre all'Isola Tiberina di Roma, che promuove il talento degli autori emergenti della cinematografia nazionale. La premiazione per la Migliore Opera Prima o Seconda Lexus si terrà giovedì 25 Agosto alle ore 21:00 in Arena Lexus, in una serata speciale dedicata al Premio OPS! a cura di una Giuria di Qualità, composta da Ciro De Caro – Regista e sceneggiatore, Giovanni Pompili – Produttore KINO Produzioni, Eugenia Costantini – Attrice, Maria Vittoria Pellecchia – Direttrice Artistica Laceno d’Oro Film Festival, Daniele Ciprì – Regista e sceneggiatore e Joana de Freitas Ginori - Direttrice Artistica dell’Isola del Cinema.

Il Premio del Pubblico che quest’anno è andato a Piccolo corpo di Laura Samani, che verrà proiettato in Arena Lexus il 25 Agosto subito dopo la consegna del Premio della Giuria.



Piccolo corpo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nove sono stati gli appuntamenti alla scoperta del nuovo cinema nostrano, che il pubblico ha avuto modo di conoscere anche grazie ad incontri in sala e Q&A con cineasti e cast. I diversi dibattiti sono stati realizzati anche grazie al supporto del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, una sinergia nuova fortemente voluta dalla Direttrice Artistica Joana de Freitas Ginori e dalla giornalista Anna Maria Pasetti.



L’Isola del Cinema è prodotta dall’Associazione Amici di Trastevere con il patrocinio del MIC - Ministero della Cultura, del MAECI - Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Lazio, di Roma Capitale e Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO.