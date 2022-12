Iron Man è da preservare: il film Marvel è stato inserito in una prestigiosa lista

News Cinema

Ogni anno il National Film Registry della Biblioteca del Congresso di Washington seleziona 25 film da preservare. Tra quelli di quest'anno ci sono titoli che potrebbero sorprendervi, come Iron Man. Vediamo insieme le motivazioni della scelta e le parole di Kevin Feige alla notizia.

Ogni anno, il National Film Registry seleziona film da conservare nella Biblioteca del Congresso di Washington, perché considerati rilevanti sotto diversi punti di vista. Nella lista di quest'anno figurano titoli che conosciamo molto bene e che potrebbero sorprenderci. Tra questi si sono Iron Man, film inaugurale del MCU e che ha ridato fama e riabilitato il suo attore protagonista, Robert Downey Jr., il classico Disney del 1989 La Sirenetta, di cui a maggio vedremo il già chiacchierato live-action, e la commedia romantica Harry ti presento Sally con protagonisti Billy Crystal e Meg Ryan.

Le parole di Kevin Feige sulla scelta del National Film Registry

Il National Film Registry è il registro di film selezionati dal comitato dell'NFPB (National Film Preservation Board) con l'obiettivo di preservarli nella Biblioteca del Congresso. Un'istituzione nata nel 1988 e che da allora, ogni anno, seleziona fino a un massimo di 25 titoli, considerati "culturalmente, storicamente o esteticamente significativi" per sensibilizzare la salvaguardia del patrimonio cinematografico americano.

La condizione principale per poter candidare un film è che il suo esordio al cinema deve essere avvenuto almeno 10 anni prima della sua selezione. Nella lista di quest'anno, possiamo trovare film che superano abbondantemente tale soglia: Mardi Gras Carnival, ad esempio, è un film documentario del 1898 che contiene i primi fotogrammi mai conosciuti dei festeggiamenti del Carnevale di New Orleans. Invece, il film più giovane è del 2011, si tratta di Pariah di Dee Rees, uno dei titoli più importanti degli ultimi anni per la comunità LGBTQ+.

Kevin Feige si è dichiarato entusiasta quando ha saputo della scelta di inserire anche Iron Man, diretto da Jon Favreau, nella lista del National Film Registry:

"Iron Man è stato il primo film dei Marvel Studios prodotto in maniera indipendente. È stato il primo film sul quale abbiamo avuto il controllo totale della parte creativa e della supervisione, è stata una sfida per gli Studios. Tutti i film che più amiamo sono quelli che guardiamo continuamente, sempre e con i quali cresciamo. Il pensiero che siamo qui, ora, a 15 anni dall'uscita di Iron Man e che è stato selezionato dal Film Registry ci dice che ha superato la prova del tempo e che è significativo per il pubblico di tutto il mondo."

Tra altri titoli noti che sono stati aggiunti citiamo: Cyrano (1950), Carrie, il cult horror diretto da Brian De Palma e Hairspray, il musical diretto da John Waters.