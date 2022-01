Ipnosi di massa al Festival di Göteborg: l'esperimento in sala per l'immersione totale del pubblico in un film

News Cinema

Dopo aver isolato una persona per una settimana in un faro su uno scoglio svedese, il Film Festival di Göteborg tenta un altro esperimento: l'ipnosi del pubblico prima della proiezione di tre film.

"Guardare un film al cinema può essere estremamente ipnotico" dice Jonas Holmberg, Direttore Artistico del Göteborg Film Festival. Ed è proprio questo il più alto valore che la sala cinematografica è in grado di offrire: un'esperienza immersiva in una storia che per un paio d'ore permette allo spettatore di lasciare la propria vita e la realtà al di fuori di quelle mura. Sempre che quest'ultimo voglia entrare in sintonia con l'immersione.

L'anno scorso nel febbraio 2021, con l'impossibilità di svolgere le attività abituali, gli organizzatori del Festival hanno tentato un esperimento chiamandolo The Isolated Cinema per rimarcare l'isolamento al quale siamo stati costretti durante i severi lockdown per arginare la diffusione del Covid-19. La Svezia era stato uno dei paesi che inizialmente aveva agito con spavalderia per poi ripiegare inevitabilmente sulle restrizioni della vita sociale. Il Festival ha pensato così di inviare uno spettatore nel mini appartemento di un faro sulla remota isola rocciosa di Pater Noster, per una settimana di visioni di film in completa solitudine di cui doveva rendere conto in un vlog.

Quest'anno il Göteborg Film Festival si lancia in un'altra metafora del cambiamento in atto di noi spettatori di film e serie. "A casa è molto più difficile mantere la concentrazione necessaria per essere davvero assorbiti da un film" continua Holmberg, "e adesso, con il ritorno del nostro Festival nelle sale cinematografiche, vogliamo aggiungere un altro livello ipnotico che è sia un omaggio sia un'estensione dell'esperienza di visione dei film al cinema". L'esperimento di quest'anno chiamato The Hypnotic Cinema sfida gli spettatori a perdersi nella sala lasciandosi ipnotizzare. L'obiettivo è quello di intesificare l'esperienza cinematografica per quei coraggiori che acconsentono di spegnere la mente. Un ipnotista salirà sul palco ed eseguirà un'ipnosi di massa trasformando lo stato d'animo del pubblico per metterlo in sincronia con quello del film che starà per iniziare. Dopo i titoli di coda, l'ipnotista scioglierà l'ipnosi.

Sono tre i film selezionati per questo esperimento:

Memoria di Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton , vincitore del Premio della Giuria allo scorso Festival di Cannes

di con , vincitore del Premio della Giuria allo scorso Festival di Cannes Land of Dreams di Shirin Neshat e Shoja Azari , presentato nella sezione Orizzonti della scorsa Mostra del Cinema di Venezia

di e , presentato nella sezione Orizzonti della scorsa Mostra del Cinema di Venezia Speak No Evil di Christian Tafdrup, un thriller horror danese in anteprima mondiale

"Le regole e le restrizioni dell'anno passato hanno messo in evidenza le modalità di mantenimento dell'ordine in una società e che cosa davvero governi i pensieri e i comportamenti della gente. Forse non prendiamo le nostre decisioni autonomamente come crediamo di fare? Con The Hypnotic Cinema vogliamo sollevare domande sulla sottomissione, trasgressione e controllo". Le parole di Holmberg rimangono sempre all'interno del contesto del consumo di contenuti video e dei cambiamenti delle abitudini degli spettatori che la pandemia ha probabilmente accelerato. Il Göteborg Film Festival si svolgerà dal 28 gennaio al 6 febbraio 2022.

Nei primi anni del 1900, agli albori del cinema, l'esperienza di visione era spesso comparata a una sorta di ipnosi perché gettava gli spettatori in una stato di sottomissione mentale e li tratteneva in una zona di confine tra sogno, sonno e veglia. Nella frenesia della nostra realtà del 2022 che ci strattona da ogni fronte, non è forse un priviliegio potersi "assentare" per un po' in quella zona?