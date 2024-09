Io sono un po' matto… e tu? Arriva al cinema il film di Dario D'Ambrosi: guarda il trailer

News Cinema

Notorious Pictures porta in sala il 7, 8 e 9 ottobre questo film che nasce dalla collaborazione tra Teatro Patologico e Accademia di Cinema Griffith e che conta su un cast all star.

"I matti siamo noi quando qualcuno non ci capisce", canta Simone Cristicchi in una sua canzone molto famosa, "Ti regalerò una rosa".

"I matti siamo noi", dichiarava Ascanio Celestini parlando del suo film La pecora nera, che raccontava di un personaggio che aveva trascorso trentacinque anni in una struttura psichiatrica.

Sono dichiarazioni emblematiche, e che raccontano come disagi, turbe e patologie mentali, solitamente raccontate come qualcosa di lontano e di marginale (e da emarginare), sono in realtà ben più comuni, quotidiani e comuni di quanto non ci piaccia pensare.

È un po' questo il concetto alla base di Io sono un po’ matto… e tu?, film che sarà nei cinema italiani il 7, 8 e 9 ottobre con Notorious Pictures.

Io sono un po’ matto… e tu? è stato scritto e diretto da Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, struttura che attraverso la teatro-terapia aiuta le persone con disagio mentale a trovare il modo di comunicare e di uscire dall'isolamento, e realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Accademia di Cinema Griffith di Roma. Nel film un cast d’eccezione formato da Claudio Santamaria, Raul Bova, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marco Bocci, Stefania Rocca, Riccardo Ballerini, Domenico Iannacone e lo stesso Dario D'Ambrosi lavora insieme ai ragazzi della Compagnia Stabile del Teatro Patologico per creare un’opera unica nel cinema italiano.

In Io sono un po’ matto… e tu? dei ragazzi disabili, immedesimandosi con il proprio direttore, cercano di risolvere ansie e paure di personaggi noti che si rivolgono a loro, cercandoli nei più diversi luoghi della città, dalle scuole alle palestre. Può capitare così ad esempio di vedere Claudio Santamaria in preda all’ossessione, oppure Raoul Bova insonne, o Claudia Gerini vestire i panni di una ludopatica… Gli attori professionisti confessano con ironia e sincerità i propri tic e le proprie manie sperando che questi “tutor psichiatrici” riescano a risolverli, affrontando così problemi e disturbi che riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi.

Ecco il trailer ufficiale di Io sono un po' matto... e tu?