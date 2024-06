Io, il tubo e le pizze: vi raccontiamo l'ultimo film di Ugo Gregoretti, indimenticabile maestro d'ironia

News Cinema

5 anni dopo la morte di Ugo Gregoretti, regista, attore e autore, arriva al cinema il suo messaggio postumo, Io, il tubo e le pizze, che raccoglie un compendio dei suoi lavori tv e una sorpresa.

I Millennials non potranno mai sapere quanto noi boomer e i nostri genitori rimpiangiamo la tv di una volta, a volte innovativa e audace, ma soprattutto varia, che oltre a mettere in scena i capolavori della letteratura in bellissimi sceneggiati, produceva gialli, fantascienza e varietà di alto livello. Oltre ad un modo di fare televisione istruttiva e culturale, che oggi molti troverebbero troppo serio e “lento” (la parola più usata da chi non ha cultura dell’audiovisivo) sapeva al tempo stesso dare spazio negli anni Sessanta a personaggi innovativi come Paolo Villaggio, Cochi e Renato, Paolo Poli, Enzo Jannacci e moltissimi altri e, sul versante autoriale e registico, a personaggi del calibro di Nanni Loy e Ugo Gregoretti, capaci di portare sul piccolo schermo, il primo la candid camera italiana, il viaggio in seconda classe su treni che all’epoca erano poco diversi, per comodità, dalle tradotte militari, e il secondo una divertentissima versione del Circolo Pickwick, dove entrava come commentat(t)tore in mezzo ai personaggi fantastici di Charles Dickens e le sue inchieste di costume sui fenomeni italici più bizzarri. Entrambi furono anche registi di cinema, con risultati di rilievo.

Dovendo raccontarsi, all’avvicinarsi della fine del suo cammino terreno, quell’inarrestabile burlone di Ugo Gregoretti sceglie di farlo, in Io, il tubo e le pizze, che solo nel 2024 arriva al cinema, cinque anni dopo la sua morte, attraverso le sue divertenti incursioni televisive in campi che oggi nessuno si azzarderebbe a percorrere con la stessa irresistibile faccia tosta. Perché quello che caratterizzava il grande autore, regista e all’occorrenza anche attore, scomparso a 88 anni, era un’ironia pungente, la capacità di cogliere il comico e il ridicolo della vita, senza però mai guardare dall’alto in basso le persone che raccontava. Perché quella era l’Italia e quelli gli italiani e c’era sempre qualcosa da imparare. In Io, il tubo e le pizze, scelto come formato realizzabile per la sua età e condizioni fisiche (il progetto iniziale era quello di un film tratto dal suo libro “La storia sono io”), la formula è quella di una passeggiata a Villa Borghese in cui, accompagnato dal figlio Filippo Gregoretti e dalla nuora Tai Hsuan Huang, prende spunto dalle loro osservazioni per far vedere qualche frammento della sua ricchissima carriera, quelli appunto che dicevamo prima e che lo vedono (quasi) impossibile spettatore: dal volto di Gesù Cristo che sembra apparire sul muro di una casa, con contorno di credenti e scettici, agli allevamenti di struzzi che lo terrorizzano, dal concorso unisex Culetti d’Oro, in cui si annoia a morte ma trova il modo di conversare con una simpatica macellaia, alla fabbrica di preservativi, dalla Fiera dei Gadget erotici fino all’incontro con un giovanissimo Rocco Siffredi, ancora Rocco Tano, e il padre di lui.

Sempre faceto, curioso, con quell'irreprimibile sorriso che gli accende all'improvviso lo sguardo e fa capolino agli angoli della bocca, Gregoretti ci mostra il paese che siamo stati, quello ingenuo, ignorante ma gioioso, in quello che sembra quasi un commento a quello in cui viviamo oggi, che è rimasto ignorante (anzi, è tornato tale) ma dal quale è sparita proprio la gioia. Alla fine, come ulteriore conferma di come i tempi siano cambiati (almeno in apparenza, visto che le raccomandazioni ancora oggi contano parecchio per avere un lavoro), ci regala un frammento del suo film del 1962 I nuovi angeli, su cui all’epoca Gian Luigi Rondi scrisse: “I nuovi angeli sono i giovani di oggi, quelli che, a leggere certe cronache, sembrerebbero tutti dei teddy-boys o dei blousons noirs e che invece, visti da vicino – come li vede e li osserva il film di oggi –pur essendo a volte troppo frivoli o troppo ingenui riescono ad essere anche delle persone serie: consce dei nuovi problemi della società contemporanea”. Nei giovani, del resto, Ugo Gregoretti aveva sempre avuto fiducia e non è un caso se noi che lo eravamo all’epoca della sua massima popolarità, lo abbiamo capito e apprezzato.