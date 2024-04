Io e il Secco inaugura il Riviera International Film Festival il 7 maggio

News Cinema

Uscirà al cinema il 23 maggio Io e il Secco, la bella opera prima di Gianluca Santoni, dopo aver inaugurato il 7 maggio, unico film italiano in concorso, la nuova edizione del Riviera International Film Festival.

Io e il secco aprirà il Riviera International Film Festival a Sestri Levante il 7 maggio. Il film sarà l’unica pellicola italiana del concorso ufficiale riservato a opere di registi under 35 e sarà presentata in anteprima al RIFF per poi essere distribuito in tutte le sale italiane il 23 maggio da EuroPictures. Oltre al regista Gianluca Santoni, a sostenere il film ci saranno i protagonisti Barbara Ronchi (vincitrice nel 2023 del David di Donatello per Settembre, del Ciak D’oro e il Nastro D’argento per Rapito), Andrea Lattanzie Andrea Sartoretti. Insieme a loro, attesi anche i Santi Francesi, reduci dal grande successo dell’ultimo Festival di Sanremo, autori della colonna sonora del film.

Io e il Secco al Riviera International Film Festival