Tra le molte opere prime di questa stagione, spicca Io e il Secco, unico film italiano presentato in concorso nella sezione Alice nella città della Festa del cinema di Roma. La recensione di Daniela Catelli.

Non è facile raccontare in modo plausibile e onesto storie che mettano i bambini a confronto con temi come la violenza, l’abbandono e la sofferenza. Si rischia facilmente di cadere nel retorico e nello strappalacrime, se le intenzioni non sono sostenute da una struttura narrativa chiara, onesta e coerente. Non necessariamente realistica, perché le storie vere si possono raccontare anche attraverso la lente del fantastico. Quest’anno, per coincidenza, lo hanno fatto – e bene – due opere prime: Denti da squalo di Davide Gentile, dove il protagonista era un ragazzino un po’ più grande, e questo Io e il Secco di Gianluca Santoni, unico lungometraggio italiano scelto per il concorso di Alice nella città alla Festa del cinema di Roma.

Si tratta ovviamente di due film diversi, ma accomunati dal fatto che il male, la prepotenza e la violenza, per il protagonista del primo fonte di fascinazione per rabbia e per dolore, per il secondo diventa la migliore arma di vendetta contro il padre. Anche in Io e il Secco, nato da un soggetto premio Solinas 2017 e dal corto di diploma dell’autore (Gionatan con la G), c’è una piscina, ma non contiene una creatura affascinante e pericolosa come uno squalo: è solo una vasca vuota piena di rifiuti, in cui si può nuotare per finta, cercando di provare a stare a galla. Denni (con la i), è un bambino di 9 anni circa, che vive in una provincia poco vista al cinema come quella adriatica, quasi una terra di confine, il cui limite invalicabile per la gente “per bene” è il Cementone, un complesso simil Corviale dove vivono per lo più persone che hanno guai con la giustizia. Anche se ha una famiglia all’apparenza normale, Denni è testimone della violenza che l’iracondo padre compie regolarmente sulla madre e di fronte al rifiuto di lei di lasciarlo, decide di vendicarla a modo suo, andando in cerca al Cementone di un super killer dotato di pistola a cui affidare il lavoro, un vero e proprio contratto suggellato da un anticipo di 500 euro.

Così scegl e il Secco, cugino di una sua amichetta, un coattello romano e ragazzone mai cresciuto, poco adatto al mondo criminale che l’ha allevato e che inizialmente pensa di approfittare della risolutezza e dell’ingenuità del bambino per tirar su un po’ di soldi, poi comincia a rispecchiarsi in lui e il padre che non ha voluto essere per la sua ragazza riaffiora col sentimento protettivo che prova verso il piccolo. E’ un bel film, Io e il Secco, per come resta sempre fedele alla visione infantile, per le atmosfere esteriori che riflettono le tempeste interiori di un bambino che si sogna supereroe, col potere di fare cose per lui impossibili nella realtà (bellissima la camminata in cui “distrugge” le lampade dei lampioni) ed è costretto ad affidarsi ai grandi, a quelli che crede cattivi (alcuni dei quali lo sono davvero) per poter liberare sé e la madre nell’unico modo che gli pare praticabile.

Colpisce al cuore la credibile, toccante e divertente alchimia tra i due protagonisti (l’esordiente Francesco Lombardo, sempre in scena con il bravissimo Andrea Lattanzi, che vorremmo vedere più spesso) ed è indovinata l’idea di non mostrare la violenza ma di chiuderci come Denni fuori casa, mandandoci altrove, per mostrarcene solo le conseguenze. Al di là di qualche piccola ingenuità in fase di scrittura e di un finale che poteva forse essere più asciutto, Io e il Secco è un film che dimostra che un altro cinema per ragazzi è possibile, anche in un Paese che tende a sottovalutarne l’intelligenza, offrendo loro prodotti di puro intrattenimento fine a se stesso, senza mai parlare di argomenti che possono comprendere e con cui riuscirebbero a capire qualcosa di se stessi e del mondo in cui vivono.