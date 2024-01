Io capitano, nomination all'Oscar per il film di Matteo Garrone come miglior film internazionale

News Cinema

Ce l'ha fatta: Io capitano di Matteo Garrone, odissea di due ragazzi senegalesi per raggiungere l'Europa e l'Italia, è entrato nella cinquina dei nominati all'Oscar 2024 per il miglior film internazionale.

Io capitano ce l'ha fatta: il film di Matteo Garrone, già passato in concorso a Venezia 2023, è entrato in una cinquina delle nomination agli Oscar 2024 come miglior film internazionale. Una nuova importante tappa per un film che racconta un viaggio, guardando al di fuori dei nostri confini nazionali, per capire meglio un mondo che è meno lontano di quanto immaginiamo.



Io Capitano: Il Trailer Ufficiale del Film di Matteo Garrone - HD

Io Capitano nominato all'Oscar come miglior film internazionale, il commento di Paolo Del Brocco

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, coproduttrice del film con Archimede, ha commentato così la nomination agli Oscar 2024 per Io capitano di Matteo Garrone: "È un’avventura e un’emozione senza fine, un viaggio che ha sempre più i contorni del sogno. Un risultato che ci riempie di orgoglio e afferma ancora una volta la forza del cinema italiano nel mondo, in particolare in questa edizione che include tra i concorrenti registi e opere di altissimo livello. Il nostro grazie e infinite congratulazioni al grande talento di Matteo Garrone, al suo cinema e alla sua straordinaria capacità di narrare ed emozionare ogni spettatore che incontra questa storia, e ai due giovani protagonisti che le hanno dato corpo e anima. Grazie anche al Ministero della Cultura e alle aziende Enel, Trenitalia e Arsenale che ci hanno accompagnato fin qui, sostenendo la campagna in ogni momento con assoluta convinzione e partecipazione. E ora questa meravigliosa avventura continua".

Arriva anche il commento ufficiale della Sottosegretaria di Stato per la Cultura Sen. Lucia Borgonzoni: "Un grande successo per Matteo Garrone. La candidatura con Io Capitano agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale è di per sé un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Grazie al suo bellissimo film il cinema italiano sotto i riflettori internazionali. Ringrazio Rai Cinema per il suo impegno".