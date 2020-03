Intrigo Internazionale, Alfred Hitchcock nel trailer: "Una vacanza da tutti i vostri problemi"

News Cinema

Un trailer del 1959 di Intrigo Internazionale con Alfred Hitchcock in persona illustra il capolavoro con Cary Grant.

Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Eva Marie Saint è considerato uno dei capolavori della storia del cinema: vi piacerebbe vederne un trailer? Non un trailer secondo i canoni attuali, ovviamente, ma un trailer originale del 1959, una sorta di ironico promo presentato da lui, sir Alfred in persona. Tre minuti in cui Hitchcock ci "vende" il film come un programma di viaggio, un intrattenimento in affascinanti località offerto dalla "Alfred Hitchcock Travel Agency", dove potersi "rilassare". Naturalmente poi le scene presentate del film sono quelle in cui il personaggio di Grant si trova in guai seri. E' bellissimo sentir parlare Hitch di intrattenimento, con il solito fare altezzoso autoironico, che trasmetteva da sempre una contagiosa volontà di giocare. E' facile pure leggere tra le righe il suo appellarsi al sadismo dello spettatore, che in tutta comodità può "godersi" le traversìe del protagonista.

Nota curiosa: nei commenti sotto il trailer presenti su YouTube, molti si lamentano di spoiler all'interno di questo promo. A parte il fatto che, come qualcuno fa notare, le scene sono decontestualizzate quindi non facili da collocare in una possibile trama, è indice di una diversa sensibilità sulla questione, sessant'anni fa. La promessa di grandi cose aveva la meglio sulla sorpresa totale, persino per un autore così legato alla suspense come Hitchcock. Siamo cambiati, siamo tutti un po' più nervosi.