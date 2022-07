Insidious 5 ha una data d'uscita, sfida Indiana Jones 5 e Mission Impossible 7 negli Usa

News Cinema

Insidious 5, che vedrà il debutto alla regia di Patrick Wilson, anche protagonista, ha finalmente una data d'uscita... e in Nord America sfiderà la distribuzione del quinto Indiana Jones e del settimo Mission: Impossible. La scuderia Wan non teme concorrenza.

La Blumhouse e la Sony non hanno paura, a differenza dei protagonisti dell'horror Insidious 5, esordio alla regia di Patrick Wilson, di nuovo interprete nei panni di Josh Lambert: il quinto capitolo della saga uscirà infatti negli States il 7 luglio 2023, ad appena una settimana dall'arrivo in sala di una corazzata come Indiana Jones 5 di James Mangold con Harrison Ford, e una settimana prima di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1! Ma Insidious 5 appartiene a un genere che non teme la concorrenza, con la sua nicchia di fedelissimo pubblico...

Insidious 5 arriva a luglio 2023: con quali premesse?