Aquaman 2: una favolosa foto di Jason Momoa e Patrick Wilson annuncia la fine delle riprese

James Wan festeggia con una foto la fine della lavorazione di Aquaman and the Lost Kingdom. Nell'immagine, postata su Instagram, il regista è con Jason Momoa e Patrick Wilson, e i tre sembrano divertirsi un mondo.

Anche se non arriverà in sala prima della fine del 2022, per l'esattezza il 16 dicembre, Aquaman and the Lost Kingdom (o Aquaman 2) è a un ottimo punto, perché le riprese sono appena terminate. Lo annuncia James Wan con una bellissima foto dal set in cui è in compagnia di Jason Momoa alias Arthur Curry/Aquaman e di Patrick Wilson, che interpreta Re Orm.

Cosa sappiamo di Aquaman 2

Di Aquaman 2 avevamo avuto uno splendido assaggio, quando, in occasione del DC Fandome, Jason Momoa aveva salutato i suoi ammiratori in un video backstage. Nel film tornerà anche Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta, accecato da una terribile sete di vendetta. Non mancheranno Amber Heard (principessa Mera), Temuera Morrison (Thomas Curry), Nicole Kidman (regina Atlanna), Dolph Lundgren (Nereus), Randall Park (dott. Stephen Shin). Nel cast figurano inoltre Vincent Regan, Jane Zhao, Indya Moore e Pilou Asbæk. Il seguito sarà ancora più spettacolare del primo film e si affronteranno temi importanti.

Aquaman and the Lost Kingdom è il quindicesimo film nel DC Extended Universe e ambisce certamente a superare il guadagno di Aquaman, che in tutto il mondo ha incassato oltre un miliardo e 148 mila dollari. Ecco la breve sinossi ufficiale del film diffusa dalla Warner. Bros.:

Quando un'antica forza viene liberata, Aquaman deve formare un non facile sodalizio con un improbabile alleato per proteggere Atlantide e il mondo da un irreversibile devastazione.

Le riprese di Acquaman 2 hanno subito un'interruzione quando Jason Momoa è risultato positivo al Covid, ma la cosa non ha preoccupato James Wan. Il quale James Wan sembra essersi ispirato, per l'estetica del film, a Terrore nello spazio, del nostro Mario Bava.

In Aquaman and the Lost Kingdom il buon Jason, che ha voluto dedicare il film a un suo piccolo fan morto a causa di un tumore, avrà un nuovo costume, che ci suggerisce che Curry/Aquaman sarà più cupo rispetto al personaggio che abbiamo conosciuto nel cinecomic del 2018.

La foto di fine riprese di Aquaman 2

E veniamo alla foto postata da James Wan su Instagram. Sia lui che Momoa che Wilson se la ridono, e gli ultimi due sono zuppi d'acqua. La location è una spiaggia di Malibu, meta dei surfisti losangelini. Sul post leggiamo:

E finalmente, finalmente, finalmente la foto di fine riprese di #Aquaman2 a Malibu con questi due gentiluomini @prideofgypsies @thereelpatrickwilson. Sì, ci si bagna parecchio in questo show.

GRAZIE MILLE a tutti membri dell'incredibile troupe che ha lavorato davvero duramente e instancabilmente a questo film. Specialmente la parte della Gran Bretagna, dove abbiamo girato il 95% del film. Davvero alcuni dei migliori artigiani con cui abbia mai lavorato. E sonore grida alle straordinarie unità hawaiane e di Los Angeles.