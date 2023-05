Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford: "Mi piace quello che il personaggio ha portato alla mia vita"

News Cinema

Nella calorosa conferenza stampa a Cannes per Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford va oltre il film e spiega come veda la vita e la carriera. E la commozione si estende al regista James Mangold, che ha affrontato un'impresa da far tremare i polsi. Il film sarà al cinema dal 28 giugno.

Alla conferenza stampa di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, svoltasi poche ore fa al Festival di Cannes dove il film è fuori concorso, hanno chiesto a Harrison Ford, 80 anni, come mai abbia deciso che questo sarebbe stato l'ultimo capitolo della saga: è stato uno dei rari momenti ironici "alla Ford", altrimenti in questa circostanza più incline alla commozione. Ha sorriso, ha indicato se stesso e ha risposto alla giornalista: "Non è evidente il motivo? Ormai sono nella fase 'mi devo sedere un attimo e riposare'." E a un'altra giornalista (non più giovane) che lo riteneva ancora molto aitante ha dovuto rispondere: "Mi hanno benedetto con questo corpo, grazie di averlo notato!" A dispetto delle battute, nonostante il tifo del suo antagonista Mads Mikkelsen ("Secondo me lì dentro ci stanno ancora un altro paio di Indy!"), Harrison Ford con questo film, al cinema dal 28 giugno, chiude la pratica. Ed è una cosa anche seria. Leggi anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino: la recensione del film Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Harrison Ford commosso e grato per il personaggio e i film di Indiana Jones

Come abbiamo avuto modo di vederlo durante la cerimonia di consegna della Palma d'Oro alla carriera ieri sera, Harrison Ford non ha fatto nulla per trattenere le lacrime davanti al sipario: Indiana Jones e il Quadrante del Destino non sarà di certo il suo ultimo lavoro (ha in cantiere le prossime stagioni di Shrinking e 1923, senza contare il ruolo di Ross nel Marvel Cinematic Universe!), ma la portata simbolica di un ultimo Indiana non sfugge a noi come non sfugge a lui. "Mi piace quello che questo personaggio ha portato nella mia vita. [...] Ricevere la Palma d'Oro è stato indescrivibile, è straordinario vedere tutta la tua vita che ti scorre davanti [nel montaggio dei suoi film, ndr], nel calore che mi avete trasmesso, nel vostro benvenuto, nel senso di comunità inimmaginabile che mi avete mostrato."

Indiana Jones e il Quadrante del Destino nasce con una missione: "Volevo vedere un bel film, volevo chiudere la sua storia, volevo vedere come se la cavasse ora quest'uomo che tanto dipendeva dalla propria giovinezza, volevo vedere la vita che pesava su di lui, volevo vederlo costretto a reinventarsi. Volevo che avesse un rapporto profondo con qualcuno senza flirtare. Volevo lavorare con Jim. Non potrei essere stato servito meglio, con il copione, con i colleghi intorno a me, con la passione di tutti, anche di John Williams. Tutti sono venuti a sostenermi, perché ho un'età."

James Mangold, che ha ereditato il film da Steven Spielberg solo executive producer, conferma l'approccio con un megadivo di questa portata, che tanto "megadivo" non si è rivelato: "Quando abbiamo parlato la prima volta, ho capito che lui è tecnicamente proprio un attore professionista, al di là dell'icona. Voleva capire cosa doveva interpretare. Ci siamo chiesti: perché questo film deve esistere, al di là delle ovvie ragioni commerciali? Come narratore cerchi quell'approccio, vuoi domande così da uno come lui, è un invito artistico."

James Mangold, la sua missione impossibile con Indiana Jones 5

Quando Steven Spielberg ha lasciato il progetto del quinto Indiana Jones, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, il producer storico della saga Frank Marshall, lo stesso Spielberg e Ford hanno offerto l'impresa a James Mangold. Perché proprio lui? Kathleen è chiara: "James ama il cinema, lo si capisce dai suoi film e il lavoro che abbiamo fatto con lui qui lo conferma, ha portato qualcosa nato alla fine degli anni Settanta nel 2023, lo poteva fare solo lui." Marshall la mette sul piano emotivo: "A noi piace creare un'atmosfera familiare, James è diventato un po' il papà di tutti, sul set c'è stato affetto, si è riso, era la persona giusta."

Mangold, emozionatissimo pure lui, è più problematico: un minimo di esitazione c'è stata. Ogni film è una responsabilità, ma in questo caso la saga è amatissima da tutti, ci sono aspettative colossali, e sai già che puoi puntare al massimo ad ottenere alcuni risultati, non tutti. Non piacerai mai a tutti. Devi fare delle scelte. "Posto che avrei lavorato con collaboratori straordinari, come potevo trovare lo spazio per fare un film anche mio? Non dovevo solo fare il rimpiazzo, dovevo inventarmi una storia. Ho visto I predatori dell'arca perduta il primo giorno al cinema, quando avevo 17 anni, è una delle ragioni per cui sono diventato un regista. Ricevere un invito del genere da queste persone va oltre ogni possibile sogno che potessi avere".



Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

"Ho scritto uno story document con quello che avevo in mente, dopo un primo giro di incontri con tutti loro", spiega Mangold, ricostruendo la genesi di questo difficile lungometraggio. "C'era già altro materiale, ma non c'era un tema che lo tenesse insieme, che rispondesse alla domanda: perché fare ora un nuovo Indiana Jones?" La chiave è stata identificare il trascorrere del tempo e i suoi rimpianti non solo come "McGuffin", ma come tema. "Certo mi sono confrontato sempre con Steven Spielberg, prima, durante e dopo la riprese, ma secondo me [...] è come quando alleni una squadra. Se vuoi vincere questo campionato, non puoi pensare a come sono andati i campionati precedenti. Devi tenere presente cos'è il franchise, ma devi vivere all'interno del film che stai facendo in questo momento, qui e ora. Il film ti dice di cosa ha bisogno."

Harrison gli fa un assist che questa volta tira le lacrime a James: "Mi piacciono e amo i suoi film, ma non lo conoscevo di persona come ormai lo conosco ora, l'ho trovato generoso e disciplinato. James è uno che non si ferma mai. Suda come tutti. Non ha solo rimpiazzato Steven, ha fatto un bellissimo film."

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il cast e l'impresa surreale

"Surreale" è il termine che usa spesso in conferenza stampa il cast di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, spiazzato dal trovarsi a condividere il set di una saga che avevano vissuto da spettatori, quando magari - come nel caso di Shaunette Renee-Wilson - non erano nemmeno nati (da immigrata, ha scoperto l' "americanità" anche con quel tipo di cinema). Boyd Holbrook ha "accettato ancora prima di arrivare alla parte di sceneggiatura col mio personaggio, era puro Indiana Jones". Mads Mikkelsen scherza: ha visto per la prima volta un Indiana Jones a quindici anni e "Non volevo diventare un attore, volevo diventare proprio Indiana Jones! Questa saga non la vedi semplicemente, la ami. Ti immedesimi in Indiana, è uno che dice bugie, ha difetti come tutti."

Ma naturalmente Phoebe Waller-Bridge ha un ruolo più importante degli altri, da coprotagonista della vicenda, nella parte di Helena, della quale Indy fu padrino: "È pazzesco entrare in questo mondo. È già un'avventura in sé, ma un grande copione ti fa pensare meno al passato. È un viaggio nuovo anche quando rende omaggio al passato". Ha accettato anche perché, dopo i primi colloqui con Kathleen Kennedy e gli altri, ha capito che cercavano un "film più profondo", l'ha attirata questa sfida. "Mi affascinavano i tanti luoghi da visitare, fisicamente e con l'immaginazione, non succede mai così nei film. E poi mi sono piaciute le scene di combattimento, i momenti d'azione, mi sono sorpresa vedendo quanto possano essere liberatori da recitare".

Harrison Ford ringrazia tutti per il risultato: "La pianificazione è un conto, le persone che rendono tutto reale sono un altro. La magia la portano loro. La storia sostiene i loro personaggi. [...] La magia viene dall'ambizione personale di ciascuno e dalla collaborazione. Non ho mai visto attori dare così tanto gli uni agli altri."

Il ringiovanimento digitale in Indiana Jones 5: non è la tecnica che conta, parola di Harrison

Non poteva mancare una domanda sul prologo di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, con Indiana nel 1944, ricostruito digitalmente campionando le ore di girato con un Harrison Ford giovane di proprietà della Lucasfilm, risalenti a decenni fa. Una giornalisa azzarda: ma allora si potrebbe continuare la saga all'infinito anche senza Ford, usando solo questa tecnica? Kathleen Kennedy intercetta la domanda, netta: "NO!" Ford sorride: "Ti ha risposto la persona più indicata, mi sa! [...] Il risultato è pazzesco, perché vedo proprio me stesso. Però sarebbe solo un gioco di prestigio se non ci fosse onestà dietro alla sua funzione nella storia, emotivamente. [...] Non sogno di tornare a essere com'ero. Sono contento dell'età che ho, in fondo potrei essere morto e invece sto ancora lavorando."

La conversazione svisa sull'approccio al lavoro e sul bilancio di una carriera. Si porta a casa il fedora o la frusta, per ricordo? "No, di un set mi tengo l'esperienza, quello che mi ha lasciato, ma non ricordi tipo il cappello." E torna sulla fortuna e - visto che siamo in tema - sul destino: "Tante persone con talento non avranno la loro chance. Ci sono tanti attori e attrici tristi perché non lavorano. Io ho aspettato la fortuna, ma l'ho aspettata tentando di imparare il mestiere al meglio, perché la fortuna, anche quando si presenta, non è tutto. Sei alimentato dal dolore per le delusioni che dai, così come dalla gioia, quando le cose girano bene. La mia fortuna è stata trovare il mio posto in mezzo a dei grandissimi creativi, senza essere cacciato a calci in culo. Voglio continuare questa sfida, voglio continuare a lavorare."

Indiana Jones e il Quadrante del Destino al Festival di Cannes: le foto dal red carpet





























































Foto di Luca Carlino