Indiana Jones e il Quadrante del Destino atteso al Festival di Cannes

News Cinema

Secondo quanto anticipa Variety il quinto capitolo della saga immortale di Indiana Jones Il quadrante del destino verrà presentato in prima mondiale al prossimo Festival di Cannes.

Mentre il Festival di Venezia annuncia i suoi Leoni d'oro alla carriera, arriva un'indiscrezione riportata da Variety che parla di un'anteprima mondiale attesa per il Festival di Cannes, quella del quinto capitolo di una saga a dir poco di culto. Indiana Jones e il quadrante del destino, infatti, sarebbe atteso sulla Croisette, a replicare un red carpet stellare verificatosi quindici anni fa con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Quello che per i produttori Steven Spielberg e George Lucas sarà l'ultimo capitolo della serie per Harrison Ford dovrebbe essere presentato il secondo o il terzo giorno del festival, il 17 o il 18 maggio, cercando di replicare l'entusiasmo per Top Gun: Maverick, riproponendo un'atmosfera da Hollywood anni '80. Il film uscirà poi nelle sale il 28 giugno 2023.

Nel cast e Il quadrante del destino ci saranno Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, mentre la regia è di James Mangold, reduce dall'ottimo lavoro fatto in Logan e quello meno convincente in Le Mans '66 - La grande sfida.

Ci dovrebbe essere molto cinema americano a Cannes, con la possibilità che venga presentato l'atteso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio e il ritorno di Robert De Niro, oltre al "solito" Wes Anderson, di casa nel sud della Francia, con Asteroid City, con un cast stellare composto da Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson e Tilda Swinton.

La selezione del Festival di Cannes, che si svolgerà fra il 16 e il 27 maggio, verrà annunciata il prossimo 13 aprile.