Indiana Jones 5, un mese alla fine delle riprese

Il regista James Mangold conferma che Indiana Jones 5 si avvicina al traguardo della fine delle riprese, a febbraio 2022. Se tutto va bene il film con Harrison Ford uscirà nel luglio 2023.

Indiana Jones 5 con Harrison Ford, eroicamente sostenuto dal regista James Mangold che ha ereditato il progetto dal dimissionario Steven Spielberg, arriverà nelle sale nel luglio 2023, ma nel frattempo le riprese del quinto capitolo della saga sono ancora in corso. Per quanto ancora? Mangold, presente e in alcuni casi anche piuttosto energico su Twitter, ha risposto a un fan con un rapido aggiornamento sulla situazione. Leggi anche Indiana Jones 5, Harrison Ford si aggira in Sicilia per le riprese, con giacca d'ordinanza!

Indiana Jones 5, quando finiranno le riprese del quinto capitolo della saga

Stando alla risposta del regista James Mangold, le riprese di Indiana Jones 5 dovrebbero terminare nel febbraio 2022 ("Ci rimane circa un mese"). Il primo ciak era stato dato a giugno, quando ancora si pensava che il film sarebbe stato distribuito nel luglio 2022: i piani da allora sono cambiati, complice un infortunio di Harrison Ford dopo un paio di settimane di riprese, il che ha portato a un rallentamento della lavorazione. Il Covid come sempre non ha facilitato le cose per un'avventura complessa che la Lucasfilm, con la sceneggiatura dello stesso Mangold e dei fratelli Jez & John-Henry Butterworth, ha concepito come rimando alle radici migliori della saga: tanti viaggi in giro per il mondo, e una velata narrazione parallela concentrata sull'Indy più giovane, parrebbe (ma non ci sono conferme) interpretato dallo stesso Ford con un deaging digitale.

Il resto del cast del film, di cui manca ancora una sinossi ufficiale, comprende Phoebe Waller-Bridge come coprotagonista, Mads Mikkelsen (in qualità di villain, parrebbe), Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga